„Ich habe selber einiges miterlebt“ Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm ist bei der WM als Psychologe gefragt, denn die Erwartungen sind groß – nicht nur wegen des Heimvorteils.

Marco Sturm hat selbst eine Heim-WM bestritten. Diese Erfahrung kann ihm nun als Bundestrainer helfen. Foto: Robert Michael © robert michael

Das Wortspiel mit seinem Namen drängt sich geradezu auf: Die Ruhe vor dem Sturm. Tatsächlich wirkt Bundestrainer Marco Sturm tiefenentspannt. In drei Wochen beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft, die für das deutsche Team ein Heimspiel ist. Die Vorrunde wird ab 5. Mai in Paris und Köln ausgetragen, ab dem Viertelfinale nur in der Domstadt gespielt. Mindestens Platz vier müssten die Gastgeber in der Gruppe A erreichen, um dann noch dabei zu sein – und das gegen die USA, Schweden, Russland, Slowakei, Dänemark, Italien und Lettland.

Der Bundestrainer spricht über Chancen, Risiken und die Hoffnung auf die Profis aus Amerika.

Herr Sturm, nach Platz vier bei der Heim-WM 2010 – was ist diesmal drin?

Was in der Vergangenheit war, interessiert mich weniger. Niemand sollte denken, weil es zuletzt zu Hause so gut gelaufen ist, wird es ein Spaziergang. Im Gegenteil! Wir haben die harten Brocken gleich am Anfang. Deshalb konzentrieren wir uns nur auf Spiel eins gegen die USA, weitergehende Gedanken sind momentan unzulässig.

Die Erwartungshaltung wird – auch angesichts der jüngsten Erfolge mit dem Viertelfinale bei der WM 2016 in Russland und der erfolgreichen Olympia-Qualifikation – jedoch nicht kleiner …

Der Druck ist immer höher bei einer Heim-WM, das ist ganz normal. Es wird unsere Aufgabe als Trainerteam sein, das ein bisschen zu kontrollieren. Zu motivieren brauchen wir keinen, aber man muss es so hinbekommen, dass jeder einen klaren Kopf behält und sein Spiel durchzieht.

Haben Sie dafür psychologische Tricks aus ihren Erfahrungen als Spieler?

Nein, das kommt aus dem Bauch heraus. Man kriegt dafür ein Gefühl in den Besprechungen. Ich habe selber einiges miterlebt, auch eine Heim-WM. Viele der Jungs sind erfahren, die meisten haben einige Turniere und eben 2010 schon zu Hause gespielt. Das wird uns also nicht belasten.

Welche Gegner muss Ihre Mannschaft bezwingen, um ins Viertelfinale einzuziehen?

Für uns wird jedes Spiel schwer, die sogenannten kleinen Nationen sind mittlerweile auf einem ähnlichen Niveau wie wir. Außerdem hat man das doch schon oft erlebt: Man denkt, gegen eine Mannschaft eine gute Chance zu haben, und dann geht es in die Hose. Andererseits gewinnt man auch mal gegen einen Großen.

Welche Erwartungen haben Sie als Bundestrainer an die Heim-WM?

Die Mannschaft hat auch mich persönlich verwöhnt in den vergangenen anderthalb Jahren. Es muss mein und unser Ziel sein, an diese Leistungen anzuknüpfen und wieder einen Schritt nach vorne zu gehen. Was dabei rauskommt, weiß ich nicht.

Wieso bleiben Sie bei der Zielvorgabe so defensiv und unkonkret?

Man muss es sagen: Wir sind Weltranglisten-Zehnter, und als Zehnter wären wir im Viertelfinale nicht mehr dabei. Man muss sich den realistischen Blick bewahren.

Gibt es den Heimvorteil dennoch?

Ich hoffe, dass uns die Unterstützung in Köln einen zusätzlichen Push gibt, klar. Aber das kann auch nach hinten losgehen. Es muss einfach alles passen, und ein bisschen Glück braucht man auch.

An diesem Wochenende stehen zwei Tests gegen Tschechien an – ist das schon ein Gradmesser?

Tschechien ist ein Gegner, der uns fordern wird. Vor allem geht es darum, an unserem Spielstil zu arbeiten und uns zu steigern.

Mit Tobias Rieder kommt der erste Spieler aus der nordamerikanischen Liga NHL dazu. Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg haben für die WM zugesagt. Wie viel Überzeugungsarbeit mussten Sie leisten?

Ich musste nicht viel sagen, sie haben sofort gefragt: Wann soll ich kommen? Sie sind für uns enorm wichtig.

Tom Kühnhackl steht mit Pittsburgh in Amerika vor dem Einzug in die nächste Runde, auch Leon Draisaitl hat mit Edmonton noch die Chance. Wie lange halten Sie ihnen die Tür auf?

Momentan ist es kein Thema, einen Platz offen zu lassen, aber ich habe bis zwei Stunden vor dem ersten Spiel Zeit, den Kader endgültig zu nominieren.

Als ehemaliger NHL-Spieler und nun Bundestrainer: Wünschen Sie Draisaitl, weiterzukommen oder auszuscheiden, damit er zur WM dabei ist?

Ich freue mich vor allem für ihn, dass er mit Edmonton nicht ewig auf dieses besondere Erlebnis warten muss, Play-offs in der NHL zu spielen. Das ist eine tolle Erfahrung für ihn, egal, wie es ausgeht. Es wäre natürlich schön, wenn er dabei sein könnte, absolut. Trotzdem plane ich vorerst ohne ihn. Es kommt, wie es kommt.

Wie bewerten Sie die Entscheidung der NHL, zu Olympia 2018 in Südkorea keine Spieler freizustellen?

Ich bin sehr enttäuscht, genau wie unsere Spieler in den USA. Sie waren sehr wichtig für unsere Qualifikation, haben das Kommando übernommen. Es ist schade, wenn die Besten bei Olympia nicht dabei sein sollen. Es geht jedoch um viel Geld, und das ist nicht nur im Eishockey so.

Sie tauschen während der Vorbereitung immer wieder Spieler aus. Ist es für Sie als Trainer ein Vorteil, flexibel reagieren zu können? Oder sehen Sie den Nachteil, dass eine gewisse Unruhe in der Mannschaft entsteht?

Nein, Unruhe eigentlich nicht. Die Jungs verstehen sich gut, das ist kein Thema. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftreten der Mannschaft, egal, wer kommt. Schwierig ist es nur insofern, dass die Jungs in ihren Vereinen unterschiedliche Spielsysteme praktizieren. Wir müssen aber unseren Stil entwickeln, und da fängt man tatsächlich teilweise von null an, wenn neue Leute dazukommen. Wir werden so trainieren, dass wir es auf die Schnelle wieder hinbekommen und es im Spiel klappt.

Als Spieler haben Sie 2001 bei der Heim-WM das Viertelfinale erreicht. Welchen Stellenwert hat das für Sie heute?

Ich war ziemlich jung, rückblickend war es eines der schönsten Turniere für mich. Natürlich gehört Erfolg dazu, aber: Der Spaß in der Mannschaft, die Begeisterung der Fans in Hannover und speziell in Köln – das war unglaublich. Wenn ich daran denke, bekomme ich heute noch Gänsehaut. Das versuche ich, den Spielern mitzugeben.

Es gibt derzeit einen neuen Versuch, eine Auf- und Abstiegsregelung zwischen der DEL und der DEL 2 hinzubekommen. Wie bewerten Sie das?

Ich fände es positiv, wenn – wie in dieser Saison Bremerhaven – neue Mannschaften dazukommen. Generell wäre deshalb ein Auf- und Abstieg gut, aber ob das finanziell für die Vereine hinzukriegen ist, kann ich schwer einschätzen.

TV-Tipp: Sport 1 überträgt die Spiele gegen Tschechien am Samstag (16.00) und Sonntag (16.45) live.

zur Startseite