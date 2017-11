„Ich habe nie ans Aufgeben gedacht“ Sternekoch Stefan Hermann über seine Insolvenz, den Neustart auf dem Konzertplatz und zwei Schließtage.

Die Nachricht schockte im Frühjahr viele Dresdner. Sternekoch Stefan Hermann muss Insolvenz anmelden. Die Umsatzzahlen in seinen Restaurants Bean&Beluga, William und Villa Sorgenfrei in Radebeul waren gut, doch ein privater Geldgeber zog sich überraschend zurück. Ohne einen solchen seien die umsatzschwachen Monate nicht zu überbrücken, sagt Hermann. Jetzt startet wieder die Saison am Konzertplatz Weißer Hirsch.

Herr Hermann, das Jahr 2017 war für Sie ein sehr turbulentes, können Sie mittlerweile wieder schlafen?

Ja, es geht es mir wieder gut und ich kann wieder gut schlafen.

Haben Sie in der Zeit mal ans Aufgeben gedacht?

Nein, nie. Wenn ich nicht an mein Konzept und an mich und meine Mitarbeiter glauben würde, hätte ich im April sofort den Laden dicht machen können.

Wie ist der aktuelle Stand? Suchen Sie noch einen privaten Investor?

Bei der Gläubigerversammlung gab es von allen ein positives Signal, dass es weiter geht. Wir sind in Gesprächen mit verschiedenen Investoren.

Was heißt das konkret?

Wir suchen nach wie vor nach einem privaten Investor, aber wir haben keinen akuten wirtschaftlichen Druck und können in Ruhe suchen. So eine Zusammenarbeit muss schließlich wohl überlegt sein und sowohl menschlich als auch wirtschaftlich passen.

Sind alle Ihre Mitarbeiter bei Ihnen geblieben?

Wir haben keinen Mitarbeiter aufgrund der Insolvenz verloren. Im Gegenteil: wir konnten über den Sommer sogar noch weitere Stellen besetzen.

Am heutigen Freitag starten Sie in die neue Saison auf dem Konzertplatz, sind Sie aufgeregt?

Ja sicher, wir bauen bis zur letzen Minute. Die Eisbahn ist in diesem Jahr statt 800 jetzt rund 1 000 Quadratmeter groß. Die nächsten zweieinhalb Monate werden aufregend. Besonderes freue ich mich unter anderem auf den Streetfoodmarkt gleich an diesem Wochenende und auf den Nikolaustag hier auf dem Gelände.

Wie kommen die Preise für das Schlittschuhlaufen, den Brunch und den Glühwein zustande?

Ich muss und will meine Mitarbeiter anständig bezahlen und allein die Stromkosten für die zwei Monate Eisbahn liegen bei rund 20 000 Euro. Die müssen wir erst mal verdienen.

Der Sommerbetrieb gilt in der Gastronomie immer als Sorgenkind, wie lief es in diesem Jahr auf dem Konzertplatz?

Ich bin sehr zufrieden mit den Gästezahlen. Wie viele Menschen genau da waren, werten wir noch aus. Die Konzerte und der Biergarten waren gut besucht. Im übrigen ist der Konzertplatz nicht das Sorgenkind.

Ist er nicht?

Klar, die Sommersaison ist immer schwierig, da wir extrem vom Wetter abhängig sind. Dazu kommt, dass in den Sommerferien weniger Dresdner in der Stadt sind. Im Winter haben wir durch die Eisbahn etwas Besonderes zu bieten, im Sommer haben die Menschen noch tausend andere Möglichkeiten etwas zu unternehmen.

Lief denn der Winter hier von Anfang an besser als der Sommer?

Nein, wir brauchten auch im Winter einen langen Atem. Jetzt im fünften Jahr läuft es super und wir sind für November und Dezember schon voll reserviert. Das sind 20 Prozent mehr als 2016.

Im Moment bauen Sie auch wieder Ihre Hütte auf dem Striezelmarkt auf. Rentiert sich das für Sie?

Ja, das tut es. Am Anfang waren die Gäste schon erstaunt, weil unser Glühwein und unsere Bratwurst etwas teurer waren. Aber mittlerweile merken sie den Qualitätsunterschied. Und wir haben viele Stammkunden, die auch Mittags immer zum Suppe essen kommen. Außerdem macht die Arbeit meinen Mitarbeitern und mir viel Spaß.

Sie stehen selbst mit in der Bude?

Selbstverständlich. Ich bin jeden Tag ab acht Uhr auf dem Markt. Baue mit auf, schenke Suppe und Glühwein mit aus. Und abends koche ich auf dem Konzertplatz.

Und wann haben Sie mal Feierabend?

Ich bin immer so gegen 23 Uhr Zuhause und stehe dann sechs Uhr wieder auf. Das geht aber auch nur, weil mir mein Job so viel Spaß macht.

Gönnen Sie sich wenigstens mal einen Urlaub?

Der letzte Urlaub war im Februar ein paar Tage Nordsee, seitdem nicht mehr. Wenn der Semperopernball durch ist, fliege ich vielleicht ein paar Tage nach Neuseeland.

Wo holen Sie sich dann die Kraft, wenn Sie kaum Urlaub machen?

In der Zeit, die ich mit meinem Labrador Frau Daphne verbringe. Mein Tier gibt mir viel Kraft, er kommt überall mit hin, ins Büro und auf den Konzertplatz. Sie ist so lieb und macht mir Freude.

Sie sind diese Woche wieder mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet worden, auf welchem Weg haben Sie davon erfahren?

Erst mal gar nicht. (lacht) Am Dienstag wurde eine Mitteilung am Nachmittag verschickt, ich habe es aber erst gegen 20 Uhr mitbekommen.

Erkennen Sie die Tester, wenn Sie bei Ihnen im Restaurant sitzen?

Nein, aber ich schaue auch gar nicht danach. Wir kochen für die Tester nicht anders als für jeden anderen Gast. Aber klar macht mich der erneute Stern gerade in diesem schweren Jahr stolz.

Viele Gastronomen schließen ihre Restaurants inzwischen an einem oder zwei Tage die Woche, weil ihnen das Personal fehlt, kennen Sie die Sorgen?

Alle meine Restaurants haben inzwischen zwei Schließtage und wir öffnen auch erst am Abend.

Weil Sie nicht genügend Personal haben?

Nein, damit ich mein vorhandenes Personal, meine Köche und Kellner, entlasten und das Arbeitszeitgesetz von rund acht Stunden pro Tag pro Mitarbeiter einhalten kann.

