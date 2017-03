Fußball „Ich habe meinen eigenen Stil“ Mike Kutsche ist neuer Fußball-Coach in Meißen. Den Klassenerhalt verspricht er nicht.

Hier geht’s lang! Bei seinen Trainerstationen in Lommatzsch und Großenhain (Archivbild) machte Mike Kutsche stets klar, was er von seinen Spielern verlangt. Jetzt hat er den Meißner SV übernommen – und dort sind klare Ansagen in der augenblicklichen misslichen Tabellensituation mehr denn je gefragt. © Klaus-Dieter Brühl

Fußball-Landesklasse-Schlusslicht Meißner SV hat an diesem Wochenende spielfrei. „Wir haben die Woche viermal gut trainiert, das reicht völlig aus“ sagt Mike Kutsche. Seit gut einer Woche ist er Trainer der Mannschaft, hat mit Sven Huste seinen Wunschpartner als Co-Trainer an die Seite bekommen. Das sei eine Bedingung gewesen, als er dem MSV zusagte, so Kutsche. Denn er selbst werde das Training wegen dienstlicher Verpflichtungen nicht immer leiten können, sondern an seinen „1B“, wie er Sven Huste nennt, übergeben.

Der 46-Jährige hat kein leichtes Amt von seinem Vorgänger Nikica Maglica angetreten, spricht von einer „verunsicherten Mannschaft“. Aber er habe auch erkannt, dass das Leistungsvermögen der Truppe in jedem Fall vorhanden ist. „Ich werde erst einmal alles tun, um die Mannschaft in die Spur zu bringen“, so Mike Kutsche. Angesichts der Tabellensituation spricht er jedoch bewusst nicht vom erklärten Ziel, den Meißner SV vor dem Abstieg zu retten. „Ich denke von Spiel zu Spiel. Und wenn dann der Klassenerhalt herauskommt – umso schöner.“ Immerhin: Ein erster Schritt ist getan. Im ersten Spiel der Ära Kutsche holte der MSV am Wochenende beim favorisierten Blau-Weiß Stahl Freital beim 1:1 einen Punkt.

Über drei Jahre ist es her, als Mike Kutsche sich zumindest öffentlich aus dem Fußball-Rampenlicht verabschiedete. Bis 2011 war er Trainer beim Lommatzscher SV. 2013 führte er den Großenhainer FV zunächst auf Platz 4 der damaligen Bezirksliga, wollte sich danach aber vorrangig um Familie, Häuschen und Arbeit kümmern. Andreas Vogel, GFV-Präsident, denkt gern an den früheren Coach zurück. „Er fordert von seinen Spielern das, was er selbst leistet“, so Vogel. Kutsche sei einer, der sich in die Spieler hineinversetzen kann und viel mit ihnen spricht. „Wenn es einer schafft, dann er“, so Vogel in Anspielung auf den Abstiegskampf des MSV.

„Kommunikation untereinander ist das Wesentliche“, bestätigt Mike Kutsche. Er wolle in den nächsten Wochen eine Mannschaft formen – aus erfahrenen Spielern wie auch jungen nachrückenden Talenten. Ein erstes diesbezügliches Zeichen hat er in Freital bereits gesetzt. Mit Tom Klömich erhielt ein A-Jugendspieler über 88 Minuten eine Einsatzchance, die er offenbar auch nutzte. Und Kutsche will nicht ausschließen, dass weitere A-Junioren demnächst folgen könnten.

In Großenhain wurde vor knapp vier Jahren Andreas Jachmann sein Nachfolger. Der thront derzeit mit dem GFV an der Tabellenspitze der Landesklasse. Tipps vom Erfolgscoach der Nachbarstadt will er sich trotzdem nicht holen. „Ich habe meinen eigenen Stil“, sagt Mike Kutsche. Allerdings könne es einen Grund geben, Andreas Jachmann demnächst mal anzurufen. „Wenn ich ihm zum Aufstieg in die Landesliga gratuliere“, so ein entspannter MSV-Trainer.

