„Ich habe mein Kind gern in Riesa bekommen“

In zwei Wochen ist es genau zwei Jahre her, dass Lisett-Esperanza Diego ihre Emilia im Riesaer Krankenhaus zur Welt gebracht hat. Auf ihr Töchterchen ist die Einzelhandelskauffrau aus Clanzschwitz stolz. Und an die Geburt im Riesaer Elblandklinikum denkt 27-Jährige gern zurück – auch wenn bei ihr vorher nicht alles problemlos verlaufen war. „Ich hatte in der Schwangerschaft Bluthochdruck gekriegt.“ Dieser sei von den Ärzten medikamentös behandelt worden. Das sei auch der Grund gewesen, aus dem Töchterchen Emilia gleich nach der Geburt erst einmal für 24 Stunden zur Überwachung auf die Intensiv-Station verlegt worden sei. Darauf sei sie vor der Geburt von den Medizinern eingestellt worden, sagt Lisett-Esperanza Diego. „Ich fand, da wurde ich gut aufgeklärt.“ Personal, Ausstattung, Betreuung – Lisett-Esperanza Diego kann im Rückblick nur Gutes sagen. Ihr Fazit: „Ich war sehr zufrieden.“ Deshalb würde sie auch anderen Müttern raten, in Riesa zu gebären.

Mehr als drei Viertel aller Frauen, die ein Kind im Elblandklinikum Riesa geboren haben, würden das Krankenhaus weiterempfehlen. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, an der sich mehr als 250 Mütter beteiligt haben, die in Riesa ein Kind auf die Welt gebracht haben. In ganz Sachsen wurden insgesamt mehr als 30 000 Mütter befragt. Die Krankenkassen AOK und Barmer haben nun erstmals die Ergebnisse zur Zufriedenheit mit Geburtskliniken veröffentlicht (eine siehe Tabelle). Online sind nun die Ergebnisse sämtlicher Geburtskliniken in das Portal eingeflossen. Die Krankenhäuser Oschatz und Radebeul sind dabei nicht enthalten, weil es dort keine Entbindungsstationen mehr gibt.

„Die Geburt eines Kindes ist sicher einer der emotionalsten Momente im Leben“, sagt Rainer Striebel, Vorstandsvorsitzender der AOK Plus. Der Beistand durch Ärzte und Hebammen und die Umgebung blieben lange im Gedächtnis. „Weil uns interessiert, wie unsere Versicherten sich versorgt und behandelt fühlen, haben wir gemeinsam mit Partnern überall in Sachsen Frauen nach ihren Erfahrungen mit den Geburtskliniken gefragt.“ Die Bewertungen sollen helfen, damit andere, die ein Krankenhaus für die Entbindung suchen, davon profitieren können.

Fabian Magerl, Landesgeschäftsführer der Barmer, ergänzt: „Unsere Umfrageergebnisse helfen Eltern dabei, sich schnell zu orientieren.“ Allerdings sollten werdende Mütter nicht nur die Umfrage-Ergebnisse berücksichtigen, sondern auch andere Faktoren – etwa die Zahl der Geburten in einer Klinik. „Kliniken, die viele Geburten durchführen, haben in der Regel mehr Erfahrung im Umgang mit komplizierten Situationen.“ Zur Einordnung: In Riesa wurden vergangenes Jahr mehr als 620 Kinder geboren, mehr als in den sechs Jahren zuvor – sicher auch deshalb, weil die Oschatzer Klinik Anfang 2016 ihre Geburtsklinik geschlossen hatte.

Im Schnitt würden 83 Prozent aller in ganz Deutschland befragten Frauen ihre Geburtsklinik weiter empfehlen. Riesa liegt mit 78 Prozent leicht darunter – landet allerdings noch vor Meißen und Leisnig und muss sich im näheren Umfeld lediglich Torgau geschlagen geben. Die ärztliche Versorgung schneidet sehr gut ab, die Hebammen sind in der Region offenbar sogar die besten. Noch viel Luft nach oben gibt beim Punkt „Organisation und Service“. Vielleicht verbessert sich dieser Wert durch die laufenden Baumaßnahmen: Derzeit wird der Standort Riesa der Elblandkliniken für 55 Millionen Euro umgebaut.

Vielleicht bekommt auch Lisett-Esperanza Diego dort ihr zweites Kind. Sie hätte gern noch eines, sagt sie und lacht. Ehe es so weit sei, müsse Töchterchen Emilia aber erst einmal etwas größer werden. „Unsere kleine ist ein ganz schöner Wirbelwind.“

