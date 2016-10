„Ich habe keine Glashütter Uhr“ Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel singt im Atrium. Der SZ verrät er, was er von den hiesigen Zeitmessern hält.

Es wird ein sehr persönliches Konzert, dass Sebastian Krumbiegel am kommenden Sonnabend im Atrium des Uhrenhersteller Glashütte Original geben wird. Der Leipziger wird als Solist auf der Bühne stehen. © Foto: PR

Mit der Band „Die Prinzen“ hat er große Erfolge gefeiert. Songs wie „Gabi und Klaus“, „Alles nur geklaut“ und „Millionär“ sind Ohrenwürmer geworden. Nun kommt Sebastian Krumbiegel, einer der Frontmänner, auf Einladung der Stadt Glashütte zu einem Solokonzert in die Uhrenstadt. Es ist das vorerst Letzte, das in der Veranstaltungsreihe „KonzertZeit“ stattfindet. Die SZ hatte vorab die Gelegenheit für ein Gespräch mit dem Sänger aus Leipzig.

Herr Krumbiegel, wissen Sie, dass Ihr Konzert das Letzte sein wird, das im Atrium stattfindet?

Ich habe es gelesen und mir im Internet gleich mal angesehen, was das für ein Raum ist. Er soll ja wunderbar sein. Ich bin gespannt auf das Konzert, vor allem auf die Akustik.

Werden Sie auch das Uhrenmuseum besuchen?

Das habe ich mir vorgenommen. Ich weiß bloß noch nicht, wann. Vielleicht schaffe ich es noch vor dem Konzert. Wenn nicht, dann will ich am nächsten Tag dorthin. Ich weiß, dass in Glashütte Hammeruhren produziert werden, das sind große Kunstwerke.

Und haben Sie selbst eine Uhr „Made in Glashütte“?

Nein. Ich trage aber auch eine Besondere. Der Tourmanager von Bon Jovi hat sie mir vor zehn Jahren geschenkt. „Rock Star Baby“ – die machen Merchandising für kleine Kinder, also Lederjacken für Fünfjährige und eben auch Uhren. Die sind ganz sicher nicht so edel wie die Glashütter, aber eben irgendwie sehr speziell.

Wissen Sie schon, wo Sie übernachten werden?

Ich versuche, überall dort, wo ich Konzerte gebe, auch zu übernachten. Das ist entspannter. Denn meist sitze ich nach dem Konzert noch mit den Leuten zusammen, wir trinken was, reden miteinander und lassen so das Konzert ausklingen.

Kennen Sie Glashütte schon?

Ja, ich war schon da. Das ist aber schon zehn, fünfzehn Jahre her.

Sie sind in Leipzig aufgewachsen und wohnen immer noch dort. Wie oft sind sie im Erzgebirge?

Leipzig ist meine Lieblings-Stadt, in der sich in den letzten 20, 25 Jahren viel zum Positiven verändert hat. Ich lebe gern dort, bin aber auch sehr viel unterwegs, auch ab und zu im Erzgebirge. Mein Cousin wohnt da. Noch öfter bin ich aber im Vogtland, da mein Vater von dort stammt. Ski fahre ich übrigens nicht. Ich habe es einmal für einen Videodreh probiert. Das war nichts für mich, ich lag mehr als ich fuhr. Ich gehe lieber wandern, um die Natur zu genießen. Der Wald strahlt eine herrliche Ruhe aus, da kann ich gut runter kommen und entspannen. Eine Woche reicht mir dann aber, dann muss wieder was passieren.

Worauf können sich die Besucher Ihres Konzertes freuen?

Seit gut acht Jahren toure ich mit einem Soloprogramm durch die Republik. Das tut mir gut. Ich brauche keine Security vor der Bühne, habe meine Freiheiten und kann meine Lieblings-Lieder spielen. Es ist sehr intim, viel persönlicher als ein Prinzenkonzert, wo es große Bühnen gibt und einen gewissen Abstand zu den Leuten. Ich kann mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Inzwischen habe ich ein Repertoire von 50 bis 60 Liedern, sodass ich zu jedem Konzert andere Songs spielen kann. Kein Konzert ist deshalb wie das andere.

Spielen Sie auch Hits von den Prinzen?

Nein, das fände ich irgendwie unanständig. Manchmal spiele ich ein paar unbekanntere Prinzen-Lieder, aber definitiv keine Hits. Wir sind nach wie vor als Band unterwegs, und solange das so ist, sind die Prinzensongs bei den Prinzenkonzerten zu hören. In diesem Jahr waren wir auf einer sehr erfolgreichen Tour, haben 60 Konzerte in großen Hallen gegeben. Auch fürs nächste Jahr sind schon wieder zwei Touren geplant. Und darauf freut sich jeder von uns. Unsere Band gibt es in dieser Besetzung schon seit über 25 Jahren, und das hat seinen Grund. Wir lassen uns unsere Freiheiten, jeder kann zwischendurch einiges machen und damit über den eigenen Tellerrand gucken. Tobias spielt zum Beispiel in zwei anderen Bands, eine in England, wo er teilweise wohnt und eine hier. Ich gebe meine Solokonzerte, was mir großen Spaß macht. Das hat dann zur Folge, dass wir uns immer wieder auf unsere gemeinsame Zeit mit den Prinzen freuen. Ich glaube, wir haben damit das richtige Maß gefunden.

In den vergangenen Jahren haben Sie sich auch oft politisch geäußert. Wird das auch in Ihrem Konzert eine Rolle spielen?

Ich verstehe mich natürlich in erster Linie als Unterhalter. In dem Wort steckt aber auch das Wort Haltung drin. Die Zuhörer werden das spüren. In einigen Texten greife ich politische Themen wie AfD und Pegida auf. Ich will aber niemanden von irgendetwas überzeugen. Ich mag so etwas selbst nicht, ich möchte die Konzertbesucher nicht belehren, ich möchte sie unterhalten, aber das geht eben auch mit politischen Inhalten.

Das Gespräch führte Maik Brückner.

Soloabend mit Sebastian Krumbiegel am 5. November, 19 Uhr im Atrium der Uhrenmanufaktur Glashütte Original, Eintritt: 25/15 Euro, freie Platzwahl, Abendkasse 45 Minuten vor Beginn, Kartenvorverkauf u.a. Uhrenmuseum , Bürgerbüro Reinhardtsgrimma und Rathaus Dipps.

