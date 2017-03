„Ich habe es nicht getan“ Im Streit soll ein Asylbewerber aus Afghanistan in Hoyerswerda seine Frau getötet haben. Nun steht er vor Gericht.

Seine ersten Worte im Prozess: „Ich habe es nicht getan.“ Der 33-Jährige soll im August 2016 im Flüchtlingsheim in Hoyerswerda seine Frau getötet haben. Laut Anklage hat der Afghane die 25-Jährige mit einem Kissen erstickt. Knapp drei Stunden folgen Richter und Staatsanwaltschaft am Mittwoch am Landgericht Görlitz den Ausführungen des 33-jährigen Asylbewerbers. Der Angeklagte macht einen epileptischen Anfall – in seiner Sprache Farsi sagt er „vom Teufel besessen“ – für den Tod seiner Frau verantwortlich.

Einen Streit mit der Mutter seiner vier Kinder räumt er ein. Eine solche Auseinandersetzung findet sich auch in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf lautet Mord aus niederen Beweggründen. Anlass der Tat war nach Erkenntnis der Staatsanwaltschaft, dass sich die Frau von ihrem Mann trennen und sich nicht mehr seinen Moralvorstellungen unterordnen wollte.

Vom Miteinander mit seiner Frau gibt der Angeklagte vor Gericht einen kleinen Eindruck. Am Vorabend der Tat am 30. August 2016 habe er sich mit einem Freund eine Flasche Alkohol geteilt. Müde habe er sich nach seiner Rückkehr in die Zwei-Zimmer-Wohnung im Asylbewerberheim ins Bett gelegt, bis ihn sein Sohn weckte, weil er Hunger hatte. Er habe seine Frau gesucht – und irgendwann sei sie dann ins Heim zurückkehrt.

Drama nach dem Telefonat

Dort habe er sich beschwert, dass sie sich nicht um die Kinder kümmere, sagte der Angeklagte. Der Familienvater setzte sogar Verwandtschaft in Afghanistan in Bewegung, um seine Frau zur Vernunft zu bringen. Die Frau schickte in ihrer Not in dieser Nacht noch eine SMS an eine Freundin im Heim mit der Bitte: „Bete für mich“, wie diese Frau als Zeugin berichtet. Die Ehefrau des Angeklagten habe von Scheidung gesprochen.

Daraufhin flieht der Angeklagte aus Angst vor der Polizei, schildert er dem Gericht. Die Kinder nimmt er mit. Am 15. September wird er an der ungarisch-serbischen Grenze gefasst und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Bei einer Verurteilung wegen Mordes droht dem Tatverdächtigen eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Prozess wird fortgesetzt. (dpa)

