„Ich habe es nicht bereut“

Clothilde Wildner vor der alten „Kanone“ in Seifhennersdorf. So wird die ehemalige Gaststätte „Zum Dorfkrug“ genannt. Die Wahlberlinerin will das Gebäude vor dem Verfall retten. © www.foto-sampedro.de

Die Hoffnungen auf mehr Ruhe im neuen Jahr haben sich zerschlagen für Clothilde Wildner. Denn schon wieder wurde in ihr Haus, die alte „Kanone“ in Seifhennersdorf eingebrochen. Die 51-jährige Wahlberlinerin hatte das Haus in der Dr.-Külz-Straße im August 2015 gekauft. Seither pendelt sie ständig zwischen Berlin und Seifhennersdorf. Irgendwann will sie mal hier einziehen. Doch bis dahin ist es noch ein langer, kostspieliger und vor allem arbeitsreicher Weg. „Durch Zufall ist sie damals im Internet auf die „Kanone“ aufmerksam geworden. Für sie war es Liebe auf den ersten Blick. Nur ein paar Meter entfernt, hatte sie einst gelernt. Seit dem Leerstand 1990 ist das Haus buchstäblich dem Verfall ausgesetzt gewesen. In reichlich zwei Jahren ist es nun schon der dritte Einbruch in die alte „Kanone“ in Seifhennersdorf gewesen. Mit einer Woche Abstand zum jüngsten Einbruch sprach die SZ jetzt mit Clothilde Wildner.

Frau Wildner, nach dem jüngsten Einbruch hatten Sie schon mal kurz überlegt, alles hinzuschmeißen. Dann aber auch gleich gesagt, dass Sie auf jedem Fall weitermachen. Wie schwer ist Ihnen das gefallen?

Ich brauchte schon ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. Hinzu kommt, dass anstatt das Haus aufzugeben, ich eine bessere Chance damit habe, wenn ich weitermache. Das ist für mich besser.

Weil?

Weil ich es nicht mehr losbekomme. Vielleicht ändern sich die Zeiten und dann bin ich froh, wenn ich ein Haus mit Grundstück habe.

Haben Sie es aus heutiger Sicht bereut, dass Haus gekauft zu haben?

Nein. Ich mache große Erfahrungen damit. Schlimm ist nur, wenn man durch die Einbrüche immer so zurückgeworfen wird. Alles, was ich schön eingeräumt habe, und mein ganzes System wird durcheinandergebracht. Es ist auch jedes Mal ein unangenehmer Eingriff in die Privatsphäre und ein finanzieller Schaden.

Ihre Eltern wohnen in Dresden und ihre Freunde in Berlin – was sagen Sie dazu, dass Sie so ein großes Haus in Seifhennersdorf retten wollen?

Viele sagen, dass es mutig von mir ist, sie es aber nicht machen würden. Manche denken, dass ich mich mit dem Haus übernehme. Und meine Eltern sind gar nicht froh darüber. Sie halten es für zu risikoreich.

Und was sagen die Nachbarn, die Seifhennersdorfer?

Viele kommen vorbei und finden es gut, was ich mache. Einige halten es aber auch für einen finanziell zu großen Aufwand.

Sie haben anfangs auf einer Internetseite alle Ihre Arbeiten dokumentiert, damit die Leute sehen können, was Sie schon geschaffen haben. Nach dem zweiten Einbruch machen Sie das nicht mehr. Führen Sie trotzdem für sich noch ein privates Bautagebuch?

Nein. Dazu ist mir die Lust vergangen. Nur Fotos mache ich noch. Nach dem Einbruch im Vorjahr habe ich nur Sachen repariert, die man nicht wegtragen kann.

Wo werden Sie in fünf Jahren wohnen – in Berlin oder in Seifhennersdorf?

Das weiß ich nicht.

Aber Ihr Ziel ist es doch schon, einmal in diesem Haus zu wohnen – oder?

Ja. Ich habe allerdings noch keinen Plan, ob ich hier ständig wohnen will. Vielleicht vermiete ich es oder biete Ferienwohnungen an.

Was wünschen Sie sich für dieses Jahr?

Auf alle Fälle keine Einbrüche mehr. Und dass ich Geld locker machen kann, damit es mit dem Sanieren weitergeht. Ich habe einen Fördermittelantrag gestellt. Am Montag habe ich die Zusage bekommen. Aber ich habe mir jetzt überlegt, dass ich nicht nur flicken, sondern gleich was Richtiges machen will. Ich will deshalb einen neuen Antrag stellen und brauche dafür wahrscheinlich auch wieder neue Kostenvoranschläge.

