Lichtblick „Ich habe daraus gelernt“ Eine junge Alleinerziehende verliert ihre Stromkosten aus dem Blick. Das Resultat ist eine gewaltige Nachzahlung.

Jane H. hatte einen Riesenschreck bekommen, als sie den Brief der Enso öffnete: Da stand eine vierstellige Summe zur Nachzahlung für Stromkosten. „Das kann ich niemals bezahlen“, schluchzte die 28-Jährige, die keine Ausbildung und keinen Job hat und mit ihrem kleinen Sohn zusammenwohnt. Da war Hilfe gefragt.

Die bekam die Großenhainerin auch: in Form des Betreuungsvereins Meißen. Dort stellte ein Betreuer einen Spendenantrag bei der Stiftung Lichtblick, und der wurde auch bewilligt. Zwar nicht für die ganze Nachzahlungssumme. Aber immerhin. Den Rest muss die junge Frau von ihrem ALG II abstottern.

„Ich hatte das einfach aus den Augen verloren“, blickt Jane H. zurück. Doch jetzt habe sie daraus gelernt. „Ich passe nun besser auf und beschäftige mich intensiv damit“, verspricht die Großenhainerin. Sie sorgt allein für sich und ihren Sohn. Eine Familie im Hintergrund hat sie nicht.

Deshalb freute sich die junge Alleinerziehende, eine nicht unerhebliche Spende der Stiftung Lichtblick zu bekommen. „Ich bin da wirklich dankbar dafür und finde, das sollte unbedingt weitergeführt werden, damit auch andere Hilfe in der Not bekommen“, so Jane H. Für sich selbst ist sie nun zufrieden, schaut positiv in die Zukunft.

Etwas mehr als 800 Euro hat die Großenhainerin monatlich zu Verfügung. Davon geht aber die Hälfte für die Miete weg. Im nächsten Jahr wird sie für ein halbes Jahr eine Maßnahme des Jobcenters durchlaufen. Vielleicht findet sie dann eine Beschäftigung, zumal ihr Sohn in den Kindergarten geht.

Wie Jane H. kann auch anderen Menschen geholfen werden, die Unterstützung brauchen, und zwar nicht nur zu Weihnachten. Erforderlich ist ein Antrag an die Stiftung Lichtblick – eine Initiative der Sächsischen Zeitung – von einer Sozialorganisation wie dem Betreuungsverein, der Diakonie, dem ASB oder der Volkssolidarität. Sie sorgen dafür, dass das Geld bei den Betreffenden auch zweckentsprechend genutzt wird. Leitgedanke ist eine schnelle und unbürokratische Unterstützung. Das gespendete Geld geht ohne Abzüge an die Betroffenen.

