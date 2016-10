„Ich gucke mal in die Stadt – nicht bei Google“ Wie geht’s dem Handel? David Tobias vom Handelsverband sieht die Konkurrenz im Netz, rät aber zu Gelassenheit.

Dresden hat einen einzigartigen Charme, ist sich David Tobias sicher. Der Geschäftsführer des Handelsverbands Sachsen meint das nicht nur auf den Einzelhandel bezogen. „Kaum eine andere Stadt in der Größe hat so abwechslungsreiche Stadtteile, die der Stadt so ganz unterschiedliche Gesichter geben.“ Tobias würde nie auf die Idee kommen, etwas im Internet zu bestellen. „Ich kaufe alles vor Ort. Im Internet ist mir das viel zu anstrengend.“ Mittlerweile wird aber fast jeder zehnte Einkauf online abgewickelt, Tendenz steigend. „Aber ich plädiere für Gelassenheit, sagt der Fachmann. „Der Onlinehandel wird nicht der Untergang des stationären Einzelhandels sein, aber auch nicht das Allheilmittel.“ Das Amt für Wirtschaftsförderung und Tobias analysieren in der SZ den Einzelhandel in der Stadt.

Trotz Internet unverzichtbar: Dresdens Händler als Impulsgeber für die Stadt.

Dresdens Händlern geht es gut: Die Stadt lockt als sogenanntes Oberzentrum Kunden aus der Region an. Sie ist für ausländische Shoppingtouristen attraktiv. Die Stadt liegt auf der Route arabischer und asiatischer Besucher, und auch Russen sowie Tschechen sind wichtige Zielgruppen. Doch viel wichtigere Funktionen übernimmt der Handel für die Dresdner. „Einzelhandel ist der Impulsgeber für die Stadtentwicklung und ermöglicht es anderen Händlern und anderen auf Laufkundschaft Angewiesenen wie Dienstleistern und Gastronomie zu existieren“, heißt es aus dem Wirtschaftsamt der Stadt. Zudem ist er wichtiger Arbeitgeber, Ausbilder und Steuerzahler. Etwa 17 700 Arbeitsplätze gibt es in den rund 3 700 Geschäften. Das sind gut sieben Prozent der gesamten Arbeitsplätze.

Einige Stadtteile sind schlecht versorgt, dennoch gibt es ein Überangebot.

Die Versorgungssituation ist aus Sicht der Verwaltung sehr gut. Bezogen auf Supermärkte, Drogerien – Waren des täglichen Bedarfs – sei eine möglichst fußläufige Versorgung anzustreben. Das sei in weiten Teilen auch der Fall. In einzelnen, eher ländlich geprägten Randlagen wie Wilschdorf, Schönborn, Teilen des Schönfelder Hochlands und den westlichen Teilen von Cossebaude, Mobschatz und Oberwartha sind weitere Wege für die Bewohner in Kauf zu nehmen. Da die meisten mobil sind, lassen sich Märkte dort nicht wirtschaftlich betreiben. In anderen Stadtteilen gebe es eher ein rechnerisches Überangebot an Verkaufsflächen. Als Beispiel führt die Verwaltung Gorbitz an. Dort gibt es gleich mehrere großflächige Anbieter wie Kaufland und Konsum. Auf der anderen Seite hat Gorbitz mit massiven Leerständen und unattraktiven Nachnutzungen wie im Gorbitz-Center, Kess-Center und Gorbitz-Hof zu kämpfen. Der Einzelhandel befindet sich in einem Verdrängungswettbewerb.

Eigene Homepage? Online ist nicht für alle die richtige Lösung.

Online ist austauschbar, sagt Tobias. „Deswegen ist es auch nicht für jeden sinnvoll, in dieses Segment einzusteigen. Ich wünsche mir mehr Mut von den Händlern.“ Gerade kleine Händler bringen Abwechslung zu Filialisten. Aber kleine Händler müssen sich ihrer Zielgruppe bewusst sein, ein Konzept entwickeln, bei dem sie sich durch ihre Beratung unersetzlich für Kunden machen. Nur so können sie überleben. Tobias sagt aber auch, es brauche mehr Mut für politische Entscheidungen. „Von geringeren Parkgebühren würden Händler zum Beispiel profitieren.“

Die Zukunft der Händler vor Ort: 26 Insolvenzen im Jahr 2015.

„Es wird eine Marktbereinigung geben“, schätzt Tobias ein. Dennoch sei das Internet keine unlösbare Aufgabe für den stationären Handel. Dieser werde eine stärkere Rolle in der Gemeinschaft der Stadt einnehmen als Dienstleister. „Banken werden Filialen aufgeben, und es werden mehr Geschäfte Bargeld auszahlen“, so Tobias. Zudem werden Flächen in Einkaufszentren für Kultur, Vereine oder auch Ärzte genutzt, glaubt er. „Der Ausgangsgedanke bei den Menschen muss wieder werden: Ich gucke mal in die Stadt – nicht bei Google“, so der Experte. Wenn die Einwohner umdenken, bestehe für den Handel keine Gefahr. Zurzeit nimmt die Zahl der Insolvenzen sogar ab. 2014 waren es 41, im vergangenen Jahr 26.

