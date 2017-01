„Ich glaube nicht, dass noch mehr Läden schließen“ Zwei Blumengeschäfte machten 2016 in Riesa zu. Blumeneck-Chefin Bärbel Krake über eine schwierige Branche.

Bärbel Krake (59) ist die Chefin des Blumenecks an der Hauptstraße. An gleicher Stelle begann sie 1974 ihre Lehre. Damals gehörte der Laden noch zur Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft, kurz GPG. Vor 19 Jahren übernahm Bärbel Krake das Geschäft. © Sebastian Schultz

Zum Wochenanfang geht es im Blumeneck ganz besonders geschäftig zu: Flinke Hände greifen nach bunten Blumen, Schleifen, Draht, Gartenscheren – ein Strauß nach dem anderen verlässt den Laden an der Hauptstraße. Montag ist Abotag, dann bekommen Arztpraxen und Unternehmen ihre frischen Blumen. Über so viel Trubel würden sich auch andere Inhaber freuen. Denn seit Einführung des Mindestlohnes hat die Branche Probleme. In Riesa haben allein im Jahr 2016 zwei kleine Blumenläden schließen müssen, weil sich das Geschäft nicht mehr gelohnt hat. Über Herausforderungen und Chancen sprach die SZ mit Blumeneck-Chefin Bärbel Krake.

Frau Krake, andere Blumenläden schließen. Sie haben im Dezember wieder Verstärkung gesucht. Was machen Sie anders?

Wir sind jetzt ein Team von acht Floristinnen. Jede hat ihr Spezialgebiet, ob Trauer-, Hochzeits- oder Trendfloristik. Das ist ein Vorteil. Denn niemand kann in all diesen Bereichen gleich gut sein. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass wir stark von unserer zentralen Lage profitieren. Bei uns geht vergleichsweise viel Ware über den Ladentisch. Dadurch können wir auch laufend frische Blumen anbieten. Wir werden jeden Tag beliefert, außer am Sonnabend.

Das bedeutet, dass sich nur noch die großen Blumenläden halten können?

Nein, so weit würde ich nicht gehen. Wenn man im Geschäft allein oder zu zweit ist, muss man sich eben Nischen suchen. Das Problem mit der Frische der Ware bleibt aber für kleine Läden definitiv eine Herausforderung. Da hat man am Abend nur noch die Wahl zwischen Blumen wegschmeißen oder aufheben und an den nächsten Tagen verkaufen.

Die Chefin des sächsischen Floristenverbandes hat gesagt, heutzutage komme es weniger auf Kreativität als auf eine gute Kalkulation und Freundlichkeit an. Gehen Sie da mit?

Nein, die Kunden sind heute anspruchsvoller als noch vor 20 Jahren. Früher waren einfache Rundsträuße ausreichend. Unsere Floristinnen heute sind alle auch Künstlerinnen. Die haben das im Blut. Heute fließen viel mehr Kreativität und auch neue Bindetechniken in unsere Arbeit mit ein. Wer da nicht an den Trends dran bleibt, verliert den Anschluss. Unsere Lehrlinge bringen frischen Wind rein. Außerdem versuchen wir, unsere Angestellten auch mal zu Fortbildungen zu schicken. Was das Erfolgsrezept angeht, so bleibt es letztlich immer eine Mischung aus gutem Handwerk, Technik, Kalkulation, die mein Mann übernimmt, und natürlich Freundlichkeit. Im Handel verkauft man sich immer auch ein Stück weit mit. Wer einen schönen Strauß kauft, wird sich darüber freuen. Wer vorher gut beraten wurde und auch noch ein Lächeln dazubekommt, wird sich noch mehr freuen.

Apropos Mitarbeiter: Wie sieht es denn mit dem Gehalt im Blumeneck aus?

Florist ist ein ganz schlecht bezahlter Beruf, leider. Das wissen die meisten auch vorher. Dazu kommt, dass viele Muttis nur halbtags arbeiten. Wir zahlen Mindestlohn, und trotzdem bringen unsere Mädels eine wahnsinnige Leistung. Wir würden gerne mehr zahlen. Aber wenn wir das auf die Sträuße aufschlagen würden, würde sie niemand mehr kaufen. Wir sind hier nicht in München, wo die Kunden durchaus bereit sind, 40 oder 50 Euro für einen Blumenstrauß zu bezahlen.

Wird es aus ihrer Sicht weitere Ladenschließungen in Riesa geben?

Es wird immer schwieriger. Aber trotzdem denke ich, dass sich der Markt jetzt so weit bereinigt hat, dass in Riesa keine weiteren Blumenläden mehr zumachen. Die, die es noch gibt, sind gut über die Stadt verteilt.

Das Gespräch führte Britta Veltzke.

