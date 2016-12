„Ich glaube nicht an die Erweiterung des Tagebaus“ Weißwassers OB Torsten Pötzsch über Vattenfall, seine erneute Kandidatur und die Kosten für die Eisarena.

Torsten Pötzsch ist seit 2010 Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Weißwasser. 2017 will er erneut kandidieren. © Jens Trenkler

Herr Pötzsch, was waren für Sie die wichtigsten Themen in 2016?

Ganz spontan? Trinkwasser, Vattenfall-Verkauf, der Sportabzeichentag des Deutschen Olympischen Sportbunds beziehungsweise die Welpenliga und die Generalprobe für den Weltrekordversuch 2017. Aber ich bin sicher: 2016 gab es viele weitere enorm wichtige Themen und Entwicklungen.

Die Neustrukturierung der Trinkwasserversorgung bewegt die Region schon seit Jahren. Wie ist der Stand?

Momentan sieht es so aus, als würde die Lösung für die nächsten Jahrzehnte im Uferfiltrat des Bärwalder Sees liegen. Dabei wird vor allem Seewasser verarbeitet, gefiltert durch Kiesschichten und gewonnen über Tiefenbrunnen. Die Vorteile im Gegensatz zu der lange favorisierten Versorgung aus Sdier sind klar: Die Wege sind wesentlich kürzer, die Investitionen sind um einiges geringer und die Wassergewinnung liegt in unserem Bereich und nicht in fremder Hand. Das letzte Gutachten und die abschließende Bewertung werden gerade erstellt. Aber ich bin optimistisch, dass diese Variante nicht nur klappt, sondern auch finanzierbar sein wird. Das Geld muss aber zum Hauptteil durch Mittel des Landes und des Bundes kommen. An dieser Forderung werden wir als Kommunen festhalten.

2016 wurde viel darüber spekuliert, ob die geplante Erweiterung des Tagebaus Nochten kommt oder nicht. Eine Entscheidung soll noch vor dem Sommer 2017 fallen. Was denken Sie?

Ich, wie sicherlich die meisten, bin erst einmal froh, dass der Verkauf unter Dach und Fach ist. Seit Vattenfall angekündigt hat, die Tagebaue und Kraftwerke abgeben zu wollen, war es für alle eine Hängepartie. So konnte es nicht weitergehen. Aber ich glaube, dass die Tagebauerweiterung nicht kommen wird. Die Zeichen, die Deutschland und Europa in der Energiepolitik setzen, weisen in eine andere Richtung.

Vattenfall hat vielen Gemeinden wegen der Rückforderung von Gewerbesteuervorauszahlungen Probleme bereitet…

Die zweistelligen Millionenbeträge, die dabei zusammenkommen, sind auch dem Umstand geschuldet, dass die Forderungen bis 2002 zurückreichen. Weißwasser ist seit 2005 betroffen. Der überwiegende Anteil aus den Forderungen ist bereits überwiesen. Alles in allem ist die ganze Sache mehr als ärgerlich. Aber rein rechtlich ist daran nichts zu ändern. Ich setze hier auf die Unterstützung durch den Freistaat, so wie es auch in Brandenburg geschieht.

Im Neubaugebiet Allbau gibt es noch immer keine bebaubaren Grundstücke. Warum dauert das so lange?

Die Situation ist unbefriedigend. Aber wir sind schon froh, dass die Sanierung des Ziegeleiteichs durch den Vattenfall-Nachfolger Leag begonnen wurde. Das ist die Voraussetzung dafür, dass es weitergehen kann. Vielleicht müssen wir den Plan noch einmal überarbeiten, um Kosten zu sparen. Momentan planen wir mit bebaubaren Grundstücken für 2018.

Gibt es inzwischen eine Hausnummer, wo die Stadt bei den Betreibungskosten für die Eisarena landen wird?

Ich denke, das nächste Jahr müssen wir uns noch geben, bevor wir grundsätzliche Aussagen dazu treffen können. Wir sind immer noch dabei, die Systeme zu optimieren. Aktuell testen wir, wie sich die neuen, niedrigeren Eistemperaturen auswirken. Aber unter 600 000 Euro jährlich werden wir es nicht schaffen. Auch Revisionen spielen hier eine tragende Rolle.

Was sagen Sie denen, die meinen, Sie sollten sich nicht für die Lausitzrunde, sondern für Weißwasser einsetzen?

Genau das mache ich durch mein persönliches Wirken in diesem kommunalen Bündnis. Wenn wir uns nur auf Weißwasser konzentrieren, werden wir nichts erreichen. Das Ziel der Lausitzrunde ist so etwas wie eine Sonderwirtschaftszone. Wir haben dafür den Begriff „Modellregion Lausitz“ geprägt. Das bedeutet Investitionen in Schiene und Straße, ein Sonderprogramm für den Breitbandausbau und ein Budget, über das wir hier entscheiden. Unser übergeordnetes Ziel heißt: Jetzt die wirtschaftlichen Weichen zu stellen für die Zeit nach der Braunkohleförderung. Das kostet Geld. Und das liegt in Brüssel. Deshalb bin ich zu einem Vortrag hingefahren. Und deshalb haben wir EU-Politiker hierher eingeladen. Wenn wir Freistaat, Bund und Brüssel überzeugen, kann die ganze Lausitz profitieren.

Sie haben angekündigt, Oberbürgermeister bleiben zu wollen und werden wieder kandidieren, warum?

Wir haben viel begonnen. Und wenn ich „wir“ sage, meine ich viele Mitstreiter im Rathaus und darüber hinaus. Ich würde das gern weiter führen. Und mit der bisherigen Unterstützung und den Erfahrungen bin ich optimistisch mich weiter im Sinne von Weißwasser und der Region einzubringen.

Was wird 2017 wichtig?

Die Entscheidung zum Trinkwasser, unser neuer Hort und der Neubau der Kita Regenbogen, die Finanzierung des Geoparks Muskauer Faltenbogen, die finanzielle Absicherung der Bahnhofssanierung – um nur einiges zu nennen.

Das Gespräch führte Thomas Staudt.

zur Startseite