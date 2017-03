„Ich glaube, der Mordvorsatz wird wohl nicht haltbar sein“ Die Großerkmannsdorfer Verkehrsrechtlerin Dr. Cordula Heß im SZ-Gespräch zum Urteil gegen zwei Berliner Raser.

Dr. Cordula Heß aus Großerkmannsdorf ist Verkehrsrechts-Anwältin. © Thorsten Eckert

Dieses Urteil sorgt für hitzige Debatten: Das Landgericht Berlin verurteilte am Montag zwei Raser wegen Mordes zu lebenslanger Haft, nachdem sie bei einem illegalen Autorennen einen 69-Jährigen getötet hatten. Sie waren in der Nacht zum 1. Februar 2016 durch Berlin gerast, hatten rote Ampeln und Stoppschilder ignoriert und verursachten dann mit etwa 160 Stundenkilometern in Höhe des Kaufhauses KaDeWe im Berliner Westen einen folgenschweren Unfall. Die Richter waren der Meinung, die beiden Männer haben die tödlichen Folgen billigend in Kauf genommen. Die SZ sprach dazu mit der Großerkmannsdorfer Verkehrsrechts-Anwältin Dr. Cordula Heß.

Frau Dr. Heß, Deutschland diskutiert gerade hitzig über das Urteil, das ja einem Paukenschlag ähnelt. Wie empfinden Sie die Entscheidung der Richter?

Ich denke, dass die Richter abschrecken wollten. Was ich persönlich auch gut finde. Aber als Verteidigerin muss ich sagen: Dieser sogenannte generalpräventive Ansatz sollte in Deutschland eben von den Gesetzen ausgehen, nicht von einzelnen Urteilen.

Die entscheidende Frage ist ja, ob es sich tatsächlich um Mord handelt.

Wenn jemand durch ein Auto das Leben verliert, ist es zunächst einmal eine Tötung. Das Gesetz sieht dann drei Varianten vor: fahrlässige Tötung, Totschlag oder Mord. Für einen Mord müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Einer der möglichen Punkte ist, dass die Tötung mit einem sogenannten gemeingefährlichen Mittel geschehen muss. Das haben die Richter festgestellt, sie sagen: In diesem Fall wurde das Auto als Waffe benutzt.

Sie sehen das anders?

Nein. Aber es gibt eben auch noch die subjektive Seite, die eine Tötung zum Mord macht, und das ist der Vorsatz.

Sehen Sie als Verkehrsanwältin in diesem Fall den Vorsatz?

Wenn jemand im Supermarkt eine Flasche Schampus unter die Jacke steckt und ohne zu bezahlen geht, kann er am Ende nicht behaupten, er hätte die Flasche aus Versehen vergessen. Die Frage ist, ob diese klare Sicht auch fürs Rasen im Auto gilt.

Aber wenn jemand rote Ampeln überfährt und das mit irrer Geschwindigkeit, muss er doch damit rechnen, dass er unter Umständen Menschenleben gefährdet, ja sogar eben Menschen tötet.

Es ist die schwierige Frage, ob die beiden Verurteilten gesagt haben: Es wird schon nichts passieren. Dann wäre es fahrlässig. Haben sie aber gesagt: Ist mir doch egal, ob etwas passiert. Dann haben sie den Tod von Menschen billigend in Kauf genommen. Und dann wird tatsächlich aus einer fahrlässigen Tötung Mord.

Was muss ein Richter in einem solch schwierigen Fall tun?

Er muss nachweisen können, dass es Vorsatz war – oder zumindest, dass der Tod billigend in Kauf genommen worden ist. Dann kann er sagen, dass es Mord war.

Der Terroranschlag im Dezember mit einem Lkw auf den Weihnachtsmarkt in Berlin war also ganz klar Mord?

Natürlich, beim Weihnachtsmarkt-Fall ist deutlich: Dieser Täter wollte ganz klar mit dem Auto Menschen töten. Davon sind die beiden jetzt verurteilten Männer weit entfernt. Die Frage ist nun aber, wie weit entfernt sie davon sind. Also, liegen sie näher bei dem Weihnachtsmarktmörder oder zum Beispiel bei einem betrunkenen Autofahrer, der jemanden totfährt. Oder um ein Beispiel aus Radeberg zu nehmen: Sind sie näher bei dem Vater, der auf der Bundesstraße 6 seine Kinder totgefahren hat, um sich an seiner Frau zu rächen. Das war ganz klar Mord.

Wie geht es jetzt weiter?

Ich glaube, der vom Gericht gesehene Mordvorsatz wird wohl nicht haltbar sein.

Dieses Risiko haben die Richter doch sicher auch gesehen. War das Urteil dennoch richtig?

Ich bin zumindest davon überzeugt, dass allein durch die jetzt laufende Diskussion nun einige Leute zum Nachdenken kommen, ob solche Raserei nicht letztlich auch dazu führt, dass man unter Umständen lebenslang ins Gefängnis kommen kann. So gesehen ist es ein richtiges Urteil. Auch, wenn ich als Verteidigerin glaube, dass es nicht haltbar sein wird.

zur Startseite