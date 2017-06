Ich glaub, ich spinne Ein neues Spielzeug hat Görlitz erobert – allerdings nach Anfangsschwierigkeiten.

Diana Menzel vom SZ-Treffpunkt zeigt zwei sich drehende Figdet Spinner: Das Trend-Spielzeug des Jahres ist inzwischen fast an jeder Ecke der Stadt zu bekommen, zu unterschiedlichen Preisen und mit unterschiedlicher Ausstattung.Foto: Nikolai Schmidt © nikolaischmidt.de

Max sitzt auf dem Marienplatz und spinnt. Aber wie, das kann er wirklich gut. Ich will auch spinnen. „Ist eigentlich ganz einfach“, sagt Max. Daumen, Zeigefinger und mit der anderen Hand anschieben – und schon geht die Spinnerei los. „Jetzt den Daumen loslassen“, kommandiert Max. Flupp, schon ist der Spinner weg, auf dem harten Boden der Görlitzer Tatsachen angekommen. Tja, auch zum Spinnen braucht man als Lokaljournalist eben Übung. „Macht nichts“, tröstet Max. Das sei ihm auch schon des Öfteren passiert. Ein bis zwei Tage, sagt der Zwölfjährige, dann habe ich das Drehdings bestimmt im Griff.

Fidget Spinner – so nennt sich das Gerät, mit dem ich mich gerade herumplage. Es ist eine Art Handkreisel, das Trend-Spielzeug dieses Sommers oder gar Jahres, wenn man der Werbung glaubt. Ich habe meins, natürlich, im SZ-Treffpunkt im City-Center gekauft, ein rotes Etwas ohne Leuchtdioden oder ähnlichem Firlefanz, das sich unheimlich schnell drehen lässt, wenn man es in die richtige Position bringt. Auf dem Finger balancieren, das ist offensichtlich die einfachste Aufgabe. Hab ich nach zwei Minuten als Spinner-Anfänger drauf. Die Fidget Spinner verkaufen sich gut, sagt Diana Menzel vom SZ-Treffpunkt. Seit ein paar Monaten ist der Spinner populär in Deutschland. Inzwischen gibt es die unterschiedlichsten Varianten zu kaufen. „Bei uns wird das Spielzeug sehr gut von den Kunden angenommen“, schildert auch der Görlitzer Marktkauf-Chef Richard Niederprüm. Anfangs habe es allerdings Lieferschwierigkeiten gegeben, das Spielzeug oder was immer es auch ist, war schwer zu bekommen. „Inzwischen haben wir aber alle möglichen Sorten im Angebot: normale Spinner, solche mit Leuchtdioden. „Und demnächst werden welche mit Bluetooth im Angebot sein“, verspricht Richard Niederprüm. Das heißt dann: Kontakt zum Handy und Musikberieselung beim Spinnen.

Wozu das Ganze gut ist, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Eine der gängigen ist Stressabbau. Das soll auch im Büro funktionieren. Ich setze den Spinner auf dem Schreibtisch in Bewegung und auf meinen Finger. Nett anzuschauen. Aber langsam werde ich unruhig. Während ich auf das ewige Kreiseln schaue, müsste ich eigentlich diesen Text schreiben, telefonieren, zur Tagesplanung gehen. Der Stresspegel steigt in dem Fall eher, als das er sinkt. Abbruch. Karola Nagl im Spielwarenladen an der Hospitalstraße hat ganz besondere Spinner im Angebot. „Sie nehmen tagsüber Licht auf und leuchten abends im Dunklen“, beschreibt sie es. Das ist im Kinderzimmer bestimmt ein netter Anblick. Vielleicht hilft es ja sogar beim Einschlafen. Auch Karola Nagl hatte Schwierigkeiten, an die Fidget Spinner heranzukommen. „Wenn ein neuer Hype auftritt, wird wohl erst der Großhandel beliefert, dann die Fachhändler“, vermutet die Unternehmerin. Aber inzwischen kann sie auch alle Spinner-Wünsche befriedigen, das Gerät ist in ausreichender Menge vorhanden.

Wie lange der Hype um den Spinner anhält, bliebt abzuwarten. Max hat zum Beispiel vor ein paar Monaten auch noch begeistert Pokemon-Monster in der Görlitzer Innenstadt gefangen. „Das macht doch heute fast keiner mehr“, findet er. Trendspielzeuge eben, wer erinnert sich noch an Loom-Armbänder, der Trend 2011? An Tamagotchi in den späten 1990ern? Gut, der Zauberwürfel aus den 1980ern hat immer noch seine Fans.

Max auf dem Marienplatz probiert derweil das Wandern seines Fidget Spinners. Er versucht, das Gerät von einer zu anderen Fingerkuppe hüpfen zu lassen. Zuweilen ist es damit schnell vorbei – so wie mit manchem Spielzeug-Trend.

