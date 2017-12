„Ich genieße jeden Tag“ Charlotte Dämmig aus Pirna wird hundert Jahre alt. Das Leben hatte Höhen und viele Tiefen. Ihr Geheimtipp fürs hohe Alter: Tanzen.

Pirna. Die Vasen reichen nicht. Es müssen noch mehr aus dem unteren Stockwerk herangeholt werden. Charlotte Dämmig, die im Seniorenzentrum Sächsische Schweiz wohnt, feierte am Mittwoch einen besonderen Ehrentag. Sie wurde 100 Jahre alt. Mit ihrem flotten kurzen Haarschnitt sieht sie jünger aus.

Ihr Geheimtipp, wie man ein so hohes Alter erreicht? „Vielleicht, weil ich immer viel getanzt habe, solange ich es noch konnte. Das war mein großes Hobby“, sagt sie. Bei diesen Worten leuchten ihre Augen auf, die so viel gesehen haben.

Charlotte Dämmig blickt auf ein erfülltes, aber auch schweres Leben zurück. Der Vater kehrt zwar von der französischen Front im Ersten Weltkrieg heim, lässt die Familie aber sitzen, als Charlotte noch ein Baby ist. Geboren wird sie übrigens auf dem Schloss in Struppen. Die Schwester der Mutter hatte dort eine Anstellung im Haushalt. Als Charlotte 13 Jahre alt ist, stirbt ihre Mutter. Nun ist sie allein. Ende der 20er-Jahre übernimmt ein Herr aus Jessen die Vormundschaft. Charlotte zieht von Struppen nach Jessen. „Damit begann für mich eine gute Zeit. Ich wurde in der Familie wie eine Tochter aufgenommen“, erinnert sich die Jubilarin. Eine Ausbildung macht sie nie, hilft aber emsig bei einem Bauern in der Landwirtschaft aus.

Das Jahr 1934 wird sie nicht vergessen. Für den Tanzabend im Ballhaus Anders in Jessen macht sie sich an diesem Tag besonders schick. Prompt fällt ihr ein junger fescher Mann auf. Es ist Alwin Dämmig aus Graupa. Charlotte Dämmig schweigt einen Moment. „Er war meine erste und einzige Liebe“, sagt sie leise und ihre Augen scheinen bei diesen Erinnerungen ein wenig zu schwimmen.

1936 heiratet das Paar, zieht in eine kleine Wohnung in Jessen und kurze Zeit später wird Tochter Ingeburg geboren.

In Deutschland geht es zu dieser Zeit wirtschaftlich voran. Alwin Dämmig bekommt bei der Eisenbahn eine Anstellung im Baubetrieb. Drei Jahre später wird Sohn Siegfried geboren. Dann beginnt der Zweite Weltkrieg. „Zunächst war die Versorgungslage noch recht gut. Aber nach dem Krieg wurde es schlimm“, blickt Charlotte Dämmig zurück. Besonders drückend ist der bitterkalte sogenannte Hungerwinter 1946/47. Die Elbe friert zu und Alwin Dämmig wandert mit seinem Sohn über die Dörfer, um bei den Bauern nach Lebensmitteln zu fragen. Nicht immer haben sie Glück.

Schließlich zieht die Familie 1949 von Jessen nach Pirna in die Klosterstraße. Charlotte Dämmig arbeitet im Konsum, verkauft in Bäckereien Brot und bedient später die Gäste im Stadtcafé auf der Gartenstraße. Tanzen und singen in der Familie, aber auch mit Freunden, sind ihre zwei großen Leidenschaften, die sie mit ihrem Alwin teilt. Dann das Schicksalsjahr 1975. Ihr Mann stirbt bei einem Arbeitsunfall. Alles in der Wohnung erinnert Charlotte ständig an ihn, sie zieht nach Heidenau. Im Alter lebt sie zunächst bei ihrer Tochter in Reichstädt bei Dippoldiswalde, dann bei ihrer Enkelin Sabine in Seifersdorf, ebenfalls in der Nähe von Dippoldiswalde.

Aus gesundheitlichen Gründen zieht sie 2014 ins Seniorenzentrum Sächsische Schweiz nach Pirna. „Mir geht es hier gut“, stellt sie fest. Ihr größtes Glück ist ihre Familie, zu der zwei Kinder, fünf Enkelkinder, acht Urenkel und fünf Ururenkel gehören. Alle werden bei der ganz großen Geburtstagsfeier am Sonnabend dabei sein, bis auf Tochter Ingeburg. Sie verstarb 2002.

Hat man als 100-Jährige noch Pläne? Charlotte Dämmig lächelt und schüttelt unmerklich mit dem Kopf. „Nichts Großes. Ich genieße jeden Tag, den ich habe.“

