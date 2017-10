„Ich garantiere Lachmuskelkater!“ Hans-Joachim Heist schlüpft in die Rolle des Komikers Heinz Erhardt und will damit das Dippser Publikum begeistern.

Wenn Hans-Joachim Heist die Hornbrille aufsetzt, schlüpft er in die Rolle von Heinz Erhardt. © PR

Vielen ist er als motzender Choleriker Gernot Hassknecht in der ZDF-Satiresendung „Heute Show“ bekannt. Nun kommt Schauspieler und Komiker Hans-Joachim Heist mit seinem Soloprogramm „Noch’n Gedicht – Der große Heinz Erhardt-Abend“ am Sonnabend in die Parksäle nach Dippoldiswalde.

Herr Heist, waren Sie schon einmal in Dippoldiswalde, und was verschlägt Sie hierher?

Nein, aber ich freue mich auf Dippoldiswalde. Die Sächsische Schweiz und das Erzgebirge sind mit die schönsten Landschaften Deutschlands.

Auf was für ein Bühnenprogramm darf sich das Publikum hier freuen?

Heinz Erhardt pur, seine schönsten Gedichte, Lieder und Conferencen. Natürlich darf auch sein Gedicht „Die Made“ nicht fehlen, und das Lied „Fährt der alte Lord fort“. Ich garantiere Lachmuskelkater!

Was schätzen Sie besonders am Humor von Heinz Erhardt?

Heinz Erhardt war ein Meister der Wortverdrehungen, und er hat mit der deutschen Sprache gespielt. Außerdem geht es bei Heinz Erhardt nie unter die Gürtellinie.

Viele kennen Sie auch in Ihrer Rolle als Gernot Hassknecht. Wird es davon eine Kostprobe geben, zum Beispiel als Zugabe?

Nein, Hassknecht bleibt zu Hause! Ich gebe auch in meinem Hassknecht-Bühnenprogramm keine Heinz-Erhardt- Zugabe.

„Noch’n Gedicht – Der große Heinz Erhardt-Abend“ am Sonnabend, 21. Oktober, um 20 Uhr im großen Saal im Kulturzentrum Parksäle. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf ab 26,55 Euro im SZ-Treffpunkt in Dipps oder im Kulturzentrum Parksäle unter 03504 612448.

zur Startseite