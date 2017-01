„Ich flipp’ aus“ Olaf der Flipper kommt nach Coswig. Mit Lotosblume, tausend rote Rosen und Champagner im musikalischen Gepäck.

Olaf ist als einziger von den Flippers übriggeblieben. Grund zum Anstoßen hat er allemal. Denn auch seine Solo-Karriere ist erfolgreich und mit Ehefrau Sonja, Tochter Pia Malo (34) sowie Sohn Sven (42) hat er ein starkes Team an seiner Seite. © Alexander Stingl

Olaf Malolepski ist Kult. Nicht nur wegen seiner über 50-jährigen Bühnenpräsenz. Sondern 40 Millionen verkaufte Tonträger, 64 Gold- und Platin-Awards, 13 goldene Stimmgabeln – das ist kaum zu toppen. Ob als Sänger, Instrumentalist oder Entertainer: Seine Fans lieben ihn, weil er schon als Mitglied der legendären Flippers, eine der erfolgreichsten Gruppen der deutschen Schlagergeschichte, immer authentisch war und sich selber treu geblieben ist. Jetzt geht er mit all seinen Flipper- und Solohits auf Tour. Gastiert am Sonnabend in Coswig. Die SZ sprach vorab mit dem sympathischen 70-Jährigen, der nicht nur musikalisch meisterhaft ist, sondern auch eine schlagkräftige Seite vorweisen kann.

Herr Malolepski, seit über 50 Jahren schreiben Sie Musikgeschichte. Vergisst man da die Anfänge?

Keinesfalls. Denn das Showgeschäft war und ist knallhart. Schon als Teenager brannte ich für die Musik.

Wie genau startete Ihre Karriere?

An Karriere war da noch nicht zu denken. Ich habe damals meinen Wehrdienst geleistet, und der Wehrsold war eine Katastrophe. Aber da gab es die Dancing-Show-Band. Dort machte ich mit, um mir etwas dazu zu verdienen. Wir waren anfangs zu sechst und eine Cover-Band. Spielten alles und sogar in verschiedenen Sprachen.

Und wer kam dann auf den doch recht ungewöhnlichen Namen Flipper?

1969 war’s, da sagte ein Produzent: „Die kleine Eva – diesen Song machen wir mit euch. Aber der Name Dancing-Show-Band geht gar nicht.“ Irgendjemand, ich glaube, es war sogar der Produzent selbst, sang immer das Lied von Flipper, Flipper. Der Kinderfilm war ja damals der Hit. Wir sind sozusagen auf den Erfolgszug aufgesprungen, und so war die Band Flipper geboren.

Allerdings wurde es nach der kleinen Eva sehr ruhig . . .

Nun gut, wir hatten so unsere Probleme, waren einige Zeit dann nur zu viert, bis wir letztlich nur noch ein Trio waren. Allerdings landeten wir 1972 noch mit „Shalala, I love you“ einen Riesenhit. Ich habe Musik studiert und unterrichtet. Und auch geheiratet. Weil es mit der Musik irgendwie nicht so richtig weiterging, begann ich, Tennis zu spielen. 1983 machte ich sogar an der Technischen Universität in München meinen staatlich geprüften Tennislehrerschein. War Profi-Trainer in Baden-Württemberg.

Waren Sie selbst auch erfolgreich auf dem Tennisplatz?

Aber klar. Höhepunkt meiner langjährigen Tenniskarriere ist der Titel Deutscher Vizemeister 2000/2001. Und im Herbst 2015 zeigte ich mit meinen Mannschaftskameraden im spanischen La Manga, dass wir nicht nur in Deutschland absolute Spitze sind, sondern auch in Europa. Bei den Herren gewannen wir souverän den Titel Teameuropameister der Senioren.

Zurück zur Musik. Denn mit der „Lotosblume“ waren die Flippers plötzlich wieder da und ganz vorn.

Das war 1986. Von da ab ging es Schlag auf Schlag. Es war eine traumhaft erfolgreiche Zeit.

2011 gab es den tränenreichen Abschied vor einem Millionen-Pulblikum in der Show von Florian Silbereisen. Wie war das für Sie?

Das war Emotion pur und sehr traurig. In diesem Moment wurde mir bewusst: Die Zeit der Flippers ist vorbei. Aber die Fans haben mich ermutigt, weiter zu machen.

Offensichtlich eine richtige Entscheidung, denn auch als Solist läuft es bei Ihnen super . . .

Oh ja, ob „Tausend rote Rosen“, „Ich mach’s wie die Sonnenuhr“ oder „Du bist wie Champagner“ – Ich flipp’ aus! habe ich immer gerufen, wenn ich meine grandiosen Chart-Einstiege sah. Nach 52 Jahren Bühnenpräsenz neben Fischer, Berg und Co immer noch ganz oben mitzumischen, das ist der Hammer. Danke an jeden Fan!

Was bringen Sie dem Publikum auf Ihrer Tournee mit?

Wir werden gemeinsam in die Welt der Flippers abtauchen. Aber auch die beliebtesten Solo-Titel von mir werde ich mitbringen. Es wird ein Konzertabend mit Spaß und viel Herz, der keine Wünsche offen lässt.

Tochter Pia ist als Gastkünstlerin dabei.

Ja, und darüber freue ich mich sehr. Wir möchten gemeinsam feiern und einfach nur Freude mit der Musik bringen. Und wir singen auf jeden Fall auch im Duett.

Olaf – der Flipper – live mit Band am 14. Januar 2017, 16 Uhr in der Börse Coswig; Karten ab 38,90 Euro gibt es in allen SZ-Treffpunkten sowie in der Börse Coswig,

Telefon 03523 700186, und an der Tageskasse.

