„Ich darf mich um neues Leben kümmern“ Luba Weber ist die neue Frauenärztin für das Muldental. Sie betreut auch Patienten der Leisniger Helios-Klinik.

Luba Weber ist die neue Frauenärztin im MVZ in Schönbach. © Helios

Die 42-jährige Leipzigerin übernimmt die Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) des Helios-Krankenhauses Leisnig in Schönbach/Colditz. Sie tritt die Nachfolge von Christiane Illgen-Weißgerber an, die jetzt im MVZ in Döbeln arbeitet. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Luba Weber eine erfahrene Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe gewinnen konnten, so Peggy Kaufmann, vertretungsberechtigte Leiterin des MVZ.

Luba Weber ist gespannt auf die neue Aufgabe: „Ich habe mir mit dem Einstieg in die Praxis einen Traum erfüllt, wollte eigenständiger werden und mich um meine Patientinnen noch stärker kümmern können.“ Das Angebot in Schönbach reicht von einer intensiven gynäkologischen Beratung und Betreuung über Krebsvorsorge-Untersuchungen und die onkologische Begleitung und die Betreuung Schwangerer bis hin zu Ultraschallleistungen. Zudem gibt es eine wöchentliche Hebammensprechstunde.

Als Kreißsaalärztin in der Geburtshilfe der Helios-Klinik Schkeuditz konnte Luba Weber in den vergangenen Jahren stationär arbeiten. „Das ist ein großer Vorteil. Ich kenne die Abläufe im Krankenhaus und kann meine Patientinnen bei einer notwendigen Überweisung und Nachsorge optimal unterstützen“, sagt Weber. Sie war bereits in einer Klinik und einem Kreiskrankenhaus sowie einer Praxis für Frauenheilkunde und einem MVZ in Sachsen-Anhalt tätig. Die Betreuung und Nachsorge von Schwangeren habe es der zweifachen Mutter besonders angetan: „Das Schönste an meinem Beruf ist, dass ich mich um neues Leben kümmern darf.“ (DA)

