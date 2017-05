„Ich bringe Vater und Großmutter wieder zusammen“ Görlitz hat neue Stolpersteine: Nachfahre Hans Ucko erzählte am Dienstag ergreifend vom Schicksal seiner Familie. Auch Kaplan Wachsmann wurde gedacht.

Hans Ucko erweist Vater und Großmutter noch einmal die Ehre: für Elsbeth und Wilhelm Ucko wurden am Dienstag in der Elisabethstraße Stolpersteine verlegt. © nikolaischmidt.de

„Ich sterbe heute um drei Uhr, durch die enge Pforte der Guillotine muss ich heimkehren.“ Es waren bewegende Momente als Moritz Manuel Michel – die Görlitzer kennen ihn als Theaterpädagogen – gestern diese Zeilen vorlas. Sie stammen aus dem letzten Brief, den Kaplan Alfons Maria Wachsmann am 21. Februar 1944 aus dem Gefängnis an seine Schwester schrieb. Er hatte gerade erfahren, dass es der Tag seiner Hinrichtung ist.

Wachsmann stammte aus Berlin, war von 1921 bis 1923 zweiter Kaplan der Heilig-Kreuz-Kirche in Görlitz. Später wirkte er in Greifswald und äußerte dort stets offen seine Kritik an den Nationalsozialisten, die ihn bereits seit 1934 überwachten. Die Verhaftung folgte im Sommer 1943.

Moritz Manuel Michels Onkel war im selben Gefängnis, auch er wurde dort hingerichtet. Zahlreiche Gäste wohnten der kleinen Zeremonie in der Struvestraße 19 am Dienstag bei, als im Gedenken an Alfons Maria Wachsmann vor der Heilig-Kreuz-Kirche der 19. Stolperstein in Görlitz verlegt wurde. Wie immer nahm Stolperstein-Erfinder Gunter Demnig aus Köln die Verlegung selbst vor. Auch die der 20. und 21. Görlitzer Stolpersteine, die anschließend in der Elisabethstraße erfolgte. Hier, vor dem Haus 10/11 berichtete Hans Ucko, der mit seiner Frau aus Schweden angereist war, vom Schicksal seines jüdischen Vaters Wilhelm Ucko und dessen Mutter Elsbeth Ucko. Sie wurde 1879 in Berlin geboren, betrieb ab 1902 zusammen mit ihrem Mann in Görlitz in eben jenem Haus auf der Elisabethstraße ein Fotoatelier. Der Mann starb früh – als deutscher Soldat. 1909 zog die Familie nach Waldenburg, von wo Elsbeth Ucko 1942 deportiert wurde. Auf ihrem gestern verlegten Stein steht Ghetto Lodz, die Verwandtschaft hätte aber berichtet, sie wäre in Treblinka gestorben.

„Mein Vater floh erst ins Sudetenland, dann nach Dänemark, musste jedesmal weiter, als Hitler diese Gebiete besetzte“, so Ucko. Sein Vater, der in Görlitz geboren wurde, sei Deutscher durch und durch gewesen, habe seine persönliche Tragödie nie verwunden, nicht als Deutscher anerkannt zu werden. „Über meine Großmutter hat er nie ein Wort gesagt. Ich weiß nur, dass er hoffte, sie käme nach Schweden nach. In einem ihrer letzten Briefe schrieb sie: „Wir werden uns nicht wiedersehen. Du musst Dir eine neue Familie suchen.“ Für die beiden Stolpersteine hatte sich Ucko persönlich eingesetzt. „Ich erweise ihnen diesen Dienst: Ich bringe sie wieder zusammen.“

