„Ich bringe Euch alle um“ Ein Löbauer hat seine Nachbarn bedroht und beschimpft. Voll schuldfähig ist er allerdings nicht.

Das Schöffengericht am Amtsgericht hat einem 66-jährigen Löbauer versuchte schwere Brandstiftung und Sachbeschädigung zur Last gelegt. Beide Straftaten fanden im Februar 2015 in dem damaligen Wohnhaus des Angeklagten statt. Beim ersten Vorfall hatte er, stark alkoholisiert, an der Wohnungstür eines Mitmieters Einlass begehrt. Als es ihm nicht schnell genug ging, schlug er mit der Faust die Scheibe der Eingangstür ein. Außerdem beschimpfte und bedrohte er den Mann mit den Worten: „Wir sehen uns wieder. Ich bringe Euch alle um!“

Nur einen Tag später setzte er vor einer weiteren Wohnungstür einen mitgebrachten Lappen in Brand, um die dort wohnende Familie auszuräuchern. Das sich gerade erst entwickelnde Flämmchen konnte rechtzeitig gelöscht werden. Der Angeklagte war geständig. Er habe im Haus mit den anderen Bewohnern immer wieder Schwierigkeiten gehabt, erklärte er. Beim ersten Zwischenfall sei es darum gegangen, dass der Geschädigte ihm 750 Euro schuldete. Für dieses Geld habe dieser ihm ein Laptop besorgen wollen, tat es aber nicht. Er sei in einer schweren persönlichen Krise gewesen, die wohl mit seinem Alkoholmissbrauch zu tun hatte.

So schätzte es auch der Gutachter vom Sächsischen Krankenhaus Großschweidnitz ein. Der ständige Alkoholmissbrauch habe bei dem Angeklagten wahrscheinlich eine leichte Hirnschädigung hervorgerufen. Infolgedessen könne man eine Intelligenzminderung und eingeschränkte Steuerungsfähigkeit feststellen. Halte sich der Mann aber weiter abstinent und garantiere man für ihn einen geregelten Tagesablauf mit sinnvoller Tätigkeit, könne man weitere Straftaten wohl ausschließen, so der Gutachter. Diesen Schlussfolgerungen pflichtete die seit Mai vergangenen Jahres für ihn zuständige Betreuerin bei. Ihr Mandant arbeite derzeit in der Behindertenwerkstatt Herrnhut. Während dieser Zeit sei es nie zu irgendwelchen Zwischenfällen gekommen. Sie besuche ihn in der Regel einmal wöchentlich. Dabei helfe sie bei den Dingen des häuslichen Alltags und regele vor allem auch die finanziellen Probleme für ihn.

Für die Staatsanwältin war der Fall am Ende klar. Der Angeklagte hatte ein volles Geständnis abgelegt und außerdem sei sowohl bei der zertrümmerten Scheibe als auch durch den gelöschten Lappen kein großer materieller Schaden entstanden. Berücksichtigen müsse man die verminderte Schuld- und Steuerungsfähigkeit zur Zeit der Straftaten. Durch den Wohnungswechsel und weitere von der Betreuerin genannte Aspekte halte sie eine Wiederholung ähnlicher Straftaten gegenwärtig für unwahrscheinlich. Sie beantragte eine sechsmonatige Haftstrafe, ausgesetzt zur Bewährung auf drei Jahre. Dem schlossen sich der Verteidiger und das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Stephan Folda an. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. (rc)

zur Startseite