„Ich brauche sofort Geld“ Der geplante Solarpark ist wichtig für Zeithains Industriepark, sagt Ralf Hänsel. Und die Anlage soll dort nicht allein bleiben.

Ralf Hänsel ist seit 2012 Bürgermeister und seit 2013 Geschäftsführer der EVGZ, die zu 94 Prozent Zeithain gehört.

Die Verträge sind unterschrieben. Die Entwicklungs- und Verwertungsgesellschaft Altes Lager Zeithain (EVGZ) verpachtet das erste Stück von Zeithains Industriepark an die Enerpec AG mit Sitz in Hamburg. Auf knapp zwölf Hektar im Nordosten soll bis Ende des Jahres ein Solarpark entstehen. Weitere knapp zwölf Hektar sollen im nächsten Jahr folgen. Die Verträge laufen jeweils 20 Jahre.

Noch vor Monaten wäre das unmöglich gewesen. Denn der Freistaat, der in das lange Zeit militärisch genutzte Areal Millionen investierte und es als Sachsens größte Ansiedlungsfläche bewarb, lehnte kleine Unternehmungen und Photovoltaik ab. Doch große Investoren blieben aus und die voll erschlossene Fläche leer. Die EVGZ nahm deshalb – mit der Gemeinde Zeithain als Bürge – einen Zwei-Millionen-Kredit auf und kaufte sich damit im Frühsommer frei. Die SZ sprach mit EVGZ-Geschäftsführer und Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos).

Herr Hänsel, auf einer Broschüre, die für den Zeithainer Industriepark wirbt, steht: „Viel Platz für Großartiges“. Jetzt entsteht ein Solarpark, der in Zeithain keine Arbeitsplätze schafft. Warum geben Sie den Platz dafür her?

Unsere Pläne für das Gebiet bleiben ja bestehen. Wir haben 124 Hektar Ansiedlungsfläche. Wir sind jetzt dabei, 20, vielleicht 30 Hektar für Solar zur Verfügung zu stellen – bleiben immer noch über 90. Sie können mal durch Sachsen fahren und schauen, wo es so etwas noch einmal gibt.

Aber was haben die EVGZ und die Gemeinde ganz konkret von der Ansiedlung?

Solar hat den Sinn, die Verpflichtungen, die die EVGZ gegenüber dem Freistaat eingegangen ist, so schnell wie möglich zu refinanzieren. Bei Netzanschluss wird deshalb die gesamte Pacht fällig. Denn ich brauche ja sofort Geld für die Sondertilgung des Kredits. Und wenn ich den Zwei-Millionen-Deal nicht gemacht hätte, hätte ich alles andere auch nicht machen können. Jetzt können wir frei entscheiden. Jetzt ist die Sache in sich stimmig.

Fließen auch Steuern?

Die Firma muss auch irgendwann Gewerbesteuern zahlen, wenn sie in der Gewinnzone ist. Damit haben wir aber noch nicht kalkuliert. Und das, was dort jetzt getan wird, ist für uns vielleicht sogar in 20 Jahren sehr nützlich. Sie haben schon sehr viele Kampfmittel gefunden und geborgen. Das Unternehmen hinterlässt so also einmal eine Fläche, die noch besser ansiedelbar ist.

Wird das Alte Lager also nun komplett mit Solarmodulen oder Windrädern zugebaut?

Nein. Solar wird keinen gebietsprägenden Charakter haben. Gebaut wird außerdem im Nordosten, da stört es nicht. Im Süden sind die attraktiven Flächen für Ansiedlungen.

Was sind Ihre Ziele für das Areal?

Es ist nicht unmöglich, die Fläche völlig neu zu planen. Zum Beispiel für Wohnbebauung – wenn es in Neudorf so weitergeht – oder als Mischgebiet. Die Freiheit haben wir jetzt. Damit bin ich sehr zufrieden.

Wer unterstützt die Gemeinde bei der Vermarktung?

Die Wirtschaftsförderung Meißen. Da sind wir Mitglied, da fließt auch Geld. Die bringen auch regelmäßig Interessenten. Wir hatten auch schon Anfragen aus Dresden, weil dort keine geeigneten Flächen zur Verfügung standen.

Geplant war ursprünglich, im Alten Lager Industrie anzusiedeln. In der Machbarkeitsstudie war von Elektrotechnik, chemischer Industrie oder Maschinenbau die Rede. Wie oft klopft denn tatsächlich ein Investor für den Industriepark an die Rathaustür?

Wir haben vielleicht ein bis zwei Anfragen pro Jahr, meist für große Lagerflächen. Momentan läuft aber auch eine Anfrage eines mittelständischen Unternehmens für eine kleine Fläche von drei bis vier Hektar. Sie wollen kaufen und sich ansiedeln – mit Herstellung, Betriebsräumen und allem Drum und Dran. Den Namen will ich noch nicht nennen. Aber das wäre für mich der Startpunkt im ZIP.

Das Gespräch führte Antje Steglich.

