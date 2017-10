„Ich bin so ein Sammler“ Anita Bätz will ihre Begeisterung für Gartenarbeit weitergeben. An der Radeburger Grundschule macht sie aus Kindern Gerätewürmer und lockt Igel an.

Anita Bätz möchte mit ihrem Projekt an der Radeburger Grundschule bei den Kindern Spaß am Gärtnern wecken. Mit Madlen und Selma siebt sie hier gerade selbst angelegte Komposterde. Doch nicht nur die Kinder möchte die Hobby-Gärtnerin erreichen. © Norbert Millauer

Der grüne Geräteschuppen übt eine besondere Faszination aus. „Hier darf eigentlich niemand rein“, sagt Anita Bätz, die das Schulgartenprojekt leitet. „Doch, ich darf!“, ruft Lana. Sie ist heute der Gerätewurm. Die Zweitklässlerin erklärt stolz, dass sie Schaufel und Rechen an die anderen Kinder verteilt und später wieder in den Schuppen stellt. Immer mittwochs wird an der Grundschule in Radeburg ein neuer Gerätewurm gewählt. Immer mittwochs, wenn Anita Bätz für einige Stunden mit den Schülern Gartenarbeit macht.

Den Schulgarten für den Sachkundeunterricht gibt es schon länger. Hier wachsen Sonnenblumen, Lavendelsträucher und Kapuzinerkresse. Letztere heißt so, weil der untere Teil der Blüte wie die Kapuze eines Mönchs aussieht. „Wisst ihr, dass in der Kapuze Antibiotika steckt“, fragt Anita Bätz. „Wenn ihr euch nicht gut fühlt, dann esst einfach zwei oder drei von diesen Blüten“, sagt sie. Obwohl die Kresse leicht scharf schmeckt, essen die Kinder sie gern, während sie im Garten arbeiten.

Das Ganztagsangebot an der Radeburger Grundschule gibt es seit Beginn des Schuljahres. Sieben Schülerinnen und ein Schüler aus der zweiten Klassenstufe machen mit. Anita Bätz hat ihr Schulgartenprojekt „Brennnessel und Regenwurm“ getauft und ein passendes Logo entworfen, in dem es sich ein Regenwurm auf einer Brennnessel gemütlich macht. „Ich möchte den Kindern zeigen, dass Gartenarbeit Spaß macht und wie sie damit die Natur schützen und die Artenvielfalt erhalten“, sagt sie. Denn das vor allem Letztere in Gefahr ist, hat sie selbst gesehen.

Die 47-Jährige arbeitet eigentlich als Wetterbeobachterin am Flughafen in Dresden. Seit sie denken kann, verbringt sie ihre Freizeit im Garten: „Meine Eltern hatten einen Kleingarten und da habe ich schon immer mitgeholfen.“ Seit 13 Jahren lebt sie mit ihrem Mann in Berbisdorf und hat dort ein großes Grundstück mit Garten. Seit einiger Zeit sind die beiden Hobbyimker und ihre Bienen brauchen Nahrung. „So haben wir beobachtet, dass die Vielfalt zurückgeht und alles immer weniger wird“, sagt Anita Bätz.

Aus diesem Grund wendet sie sich an die Stadt Radeburg. Sie fragt nach einem Platz für einen Blühgarten, den sie gemeinsam mit anderen Radeburgern anlegen und gestalten will. Flächen gäbe es genug. Verkehrsinseln oder brachliegende Wiesen wären gut geeignet. Bürgermeisterin Michaela Ritter findet die Idee gut und hätte zugestimmt, sagt Anita Bätz. Am Ende klappt es nicht, weil sie keine Mitstreiter findet. Sie arbeitet in Zwölf-Stunden-Schichten, hat einen neunjährigen Sohn und ja auch noch ihr eigenes Grundstück. Das wäre allein zu viel Arbeit gewesen.

Doch sie möchte etwas tun. Also fragt sie in der Radeburger Grundschule, ob sie mit interessierten Kindern im Garten arbeiten darf. Die Lehrer kennen sie schon, denn ihr Sohn Leon geht hier zur Schule. „Ich habe immer wieder nachgefragt und bin penetrant geblieben“, sagt Anita Bätz und lacht. Im Mai hat sie mit dem Naschgartenprojekt für Hortkinder begonnen. Seit August arbeitet sie nun außerdem in dem Ganztagesprojekt mit Schülern im Schulgarten.

Dafür bringt sie Pflanzen, Setzlinge und Brennnesseljauche aus ihrem Garten mit. In den letzten Wochen haben sie Kompost gemacht, Erdbeeren gepflanzt und Zwiebeln gesteckt. Lana, Anastasia, Selina und Madlen mögen besonders das Einpflanzen. „Es macht Spaß, weil wir im Dreck wühlen dürfen“, sagen die Mädchen einstimmig. Außerdem haben sie heute ein Igelzuhause aus Ästen und Laub gebaut. Bisher kennen sie Igel nur aus dem Fernseher.

Anita Bätz wünscht sich, dass sie mit ihrem Gartenprojekt auch die Eltern erreicht. „Wenn die Kinder zu Hause davon erzählen, was sie hier machen, ist das der beste Anstoß für die Eltern“, sagt sie. Ihr Wissen hat sie sich durch praktische Arbeit über die Jahre angeeignet. Sie gärtnert auch Zuhause naturnah und ohne Chemie.

Die eine oder andere Sache ist da auch schon mal schiefgegangen. „Ich bin so ein Sammler und probiere viel aus“, sagt sie. Einmal hat sie einen Tee aus Kräutern zubereitet, der die Verdauung ihres Mannes etwas sehr stark angeregt hat. Die Kinder müssen aber keine Angst haben, denn Schlimmeres ist noch nicht passiert.

