„Ich bin scharf auf diesen Ball“ Der Designer Guido Maria Kretschmer moderiert erneut das Event in der Semperoper. Ein Kurzbesuch in Dresden.

zurück Bild 1 von 3 weiter Zum zweiten Mal moderiert Guido Maria Kretschmer den Semperopernball. Jetzt kam er zum Kurzbesuch nach Dresden und erfreute die Frauenwelt. Für den Ball gibt es erstmals einen extra designten Tanzschuh. © Christian Juppe Zum zweiten Mal moderiert Guido Maria Kretschmer den Semperopernball. Jetzt kam er zum Kurzbesuch nach Dresden und erfreute die Frauenwelt. Für den Ball gibt es erstmals einen extra designten Tanzschuh.

Einige konnten kaum von Guido Maria Kretschmer lassen – zumindest wenn es um das Motiv für das Handyfoto ging.

Für den Ball gibt es erstmals einen extra designten Tanzschuh.

Gegen diesen Schuh kommt selbst Designer Guido Maria Kretschmer nicht an. Als Hans-Joachim Frey, Cheforganisator beim Semperopernball, am Donnerstag stolz den ersten offiziellen Ballschuh vorstellt, sind Dutzende Kameras nur auf das edle Stück gerichtet. Der glänzt im Blitzlichtgewitter mit 1 197 Swarovski-Steinen und einem silbrigen, spiegelnden Neun-Zentimeter-Absatz. Und Guido bleibt abseits allein im Podium sitzen.

Dabei ist er doch der heimliche Star. Unzählige Frauen bekommen glänzende Augen, wenn nur sein Name fällt. Gefolgt vom schmachtenden Blick. Ja, mit dem würde so manche gern mal essen oder noch besser shoppen gehen. Und so verwundert es nicht, dass beim Gespräch mit der Presse so manche Dame im Publikum nur das Selfie mit dem Guido im Kopf hat. Schnell umgedreht, in die Handykamera geblickt, im Hintergrund sitzt er, lächeln, klick. Hans-Joachim Frey blickt irritiert.

Dabei ist er unheimlich stolz, den Designer erneut als Moderator des Balls gewonnen zu haben. „Das kann eine wunderbar lange Zusammenarbeit werden“, sagt der Ballchef. Guido Maria Kretschmer scheint das ähnlich zu sehen. Nach seiner Moderationspremiere in der Semperoper kann er die Wiederholung am 3. Februar kaum erwarten. Er schwärmt von den vielen Facetten des Balls, der besonderen Mischung aus Freude und Musik, dem großen Fest und dem besonderen Gefühl in der Oper, das er schnell gespürt hat. Vielleicht könne er dies beim nächsten Mal sogar noch mehr genießen. „Ich bin scharf auf diesen Ball“, sagt er.

Herr Kretschmer, vieles macht den Semperopernball einzigartig. Auch die Mode der Gäste?

Ich habe in Dresden sehr schöne Kleider gesehen. Aber auch viele Frauen, die sich sehr speziell und dramatisch gekleidet haben, mit teils verrückten Frisuren. Hier gibt es Frauen, die stolz und souverän sind und Lust auf die eigene Inszenierung haben. Und deren Männer das auch schätzen. Die Dresdner sind gut vorbereitet auf den Ball, zeigen viel Liebe zum Detail. Und sie sind sehr herzlich.

Dazu passt der neue Ballschuh. Den liefert die Firma Peter Kaiser, die älteste deutsche Schuhfabrik. Die Designer haben ein Modell für die Dresdner Debütantinnen entworfen. Ohne Steine, dafür mit kleinerem Absatz. Die Debütantinnen dürfen die Schuhe danach behalten.

Welche Bedeutung haben denn Schuhe für Frauen?

Schuhe sind die Sehnsucht, die man nicht richtig stillen kann. Und sie passen immer. Ich weiß von der Kraft der Schuhe, wie sich der Gang verändert, wenn eine Frau auf hohen Schuhen läuft. Schuhe haben Zauber und können Leidenschaft sein.

Der Glitzer-Schuh kann schon jetzt im Internet vorbestellt werden. Der Preis bleibt vorerst Geheimsache. Im Dezember sind die Exemplare fertig. Alle werden handgefertigt. Die Männer bleiben dabei außen vor. Sie müssen ihre Schuhe woanders kaufen. Peter Kaiser produziert nur für Damen.

In welchen Schuhen kommen Sie zum Semperopernball, Herr Kretschmer?

Ich habe von Karl Lagerfeld ein paar Lackschuhe geschenkt bekommen. Schwarze Lackschuhe sind wunderbar und unerlässlich. Aber man muss sie auch pflegen und noch am gleichen Abend ausstopfen. Aber auch sonst bin ich schuhtechnisch gut aufgestellt. Ich habe viele gute, spanische Schuhdesigner-Freunde.

Ob die ihm mit ihren Werken auch schon einmal die Show gestohlen haben? Wohl nicht. Am Ende richten sich die Blitzlichter der Kameras wieder nur auf Guido Maria Kretschmer. Der posiert und lächelt geduldig. Und entzückt mit seiner Sicht auf die Mode. „Eleganz ist der letzte Luxus dieser Tage“, sagt er.

zur Startseite