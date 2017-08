Deutschland wählt „Ich bin kein Landkreis-Lobbyist“ Volker Herold will für die Grünen in den Bundestag. Ihn beschäftigen dabei die ganz großen Themen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Natürlich mit Solaranlage: Wie es sich für einen Anhänger der Energiewende gehört, hat der Grüne Volker Herold zahlreiche Photovoltaik-Platten auf dem Dach. Im selbst sanierten Bauernhof in Hirschstein hat die Familie derzeit viel Platz – die beiden Kinder der Familie sind längst ausgezogen. Die Tochter studiert soziale Arbeit, der Sohn lernt bei VW. © Sebastian Schultz Natürlich mit Solaranlage: Wie es sich für einen Anhänger der Energiewende gehört, hat der Grüne Volker Herold zahlreiche Photovoltaik-Platten auf dem Dach. Im selbst sanierten Bauernhof in Hirschstein hat die Familie derzeit viel Platz – die beiden Kinder der Familie sind längst ausgezogen. Die Tochter studiert soziale Arbeit, der Sohn lernt bei VW.

Keine Angst vorm Stich: In seiner Freizeit imkert Volker Herold.

Ruhig geht es zu Hause bei Volker Herold zu. Vom Grundstück nebenan blöken Schafe, aus der anderen Richtung ist von weiter weg ein leises Piepen zu hören: „Da fährt ein Mähdrescher rückwärts“, erklärt der Mann mit Vollbart und Pferdeschwanz. Der Bundestagskandidat der Grünen hat sich vor 17 Jahren den Traum vom Leben auf dem Land verwirklicht: Gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern kaufte der Sozialpädagoge einen kaputten Bauernhof in einem Ortsteil von Hirschstein. „Der Denkmalschutz hatte schon den Abriss genehmigt“, sagt der 45-Jährige. So war das Gehöft entsprechend günstig – und bietet Volker Herold seitdem viel Beschäftigung. „Ich habe hier Wände geputzt, Leitungen verlegt, Holzbalken erneuert“, sagt der gelernte Instandhaltungsmechaniker. Schon beim Kauf des Hauses wusste er, worauf er sich einlässt: „In unserem Freundeskreis besitzen viele Leute alte Bauernhöfe.“ Da hilft man sich gegenseitig beim Renovieren – und lernt überall dazu.

Zeit zum Bauen hat Volker Herold mittlerweile: Seit zwei Jahren geht er einem Halbtagsjob bei den Grünen nach. Für die Landtagsabgeordneten Katja Meier und Valentin Lippmann betreut er das Wahlkreisbüro in der Meißner Altstadt, gleich an der Triebisch. Dort kam er zuletzt in den direkten Kontakt mit den Emotionen, die das Thema Asyl seit 2015 auslöst. „Manchmal kamen einfach Männer rein, um sich über die Grünen in Rage zu reden – zum Beispiel, wenn Claudia Roth in der Tagesschau einen Auftritt hatte.“ Zuhören kann Volker Herold, das hat er als Sozialarbeiter gelernt. Noch lieber ist es ihm, wenn er mit seinem Gegenüber ins Gespräch kommen kann.

Zehn Jahre lang hat er in Riesa beim Verein Sprungbrett Jugendliche betreut, die zu Straftätern geworden waren. Da waren in den 90ern Leute dabei, die aus Langeweile Autos stahlen. Da gab es welche, bei denen jede Streitigkeit in einer Schlägerei endete. Und welche, die mit Diebstählen ihre Drogensucht finanzierten. Volker Herold bekam die Jugendlichen zugeteilt, die der Richter nicht ins Gefängnis schicken wollte – aber wo Arbeitsstunden als Strafe nicht mehr ausreichten. „Bei jedem Menschen gibt es Gründe, warum er kriminell wird“, sagt der gebürtige Riesaer. Die versuchte er zu ergründen – und den Straftätern Geduld, Selbstwertgefühl, Durchhaltevermögen mitzugeben. „Damit sie nicht gleich wieder kriminell werden.“

Selbst so einfache Projekte wie eine gemeinsame Fahrradtour von Riesa nach Prag hätten dabei geholfen, sagt Volker Herold. „Da habe ich junge Männer erlebt, die vor Wut geheult und nach ein paar Etappen ihre Räder in den Straßengraben geworfen haben.“ Am Ende aber habe ein Erfolgserlebnis gestanden. Einige hat der Sozialpädagoge Jahre später wiedergetroffen. „Aus manchen sind gestandene Familienväter geworden“, freut er sich. Es gab allerdings auch welche, bei denen die Entwicklung weiter abwärts ging.

Auch bei Herold gab es eine Entwicklung: Am Anfang stand die Verweigerung, den Dienst an der Waffe zu leisten. Als Lehrling ließ er sich zu den DDR-Bausoldaten mustern. „Da bekam ich die klare Ansage, dass man Leute wie mich in diesem Staat nicht brauchen könne – und dass ich nie ein Studium bekäme.“ Das war sein erster Kontakt mit der Politik, die ihn seitdem nicht loslässt. „Die Themen Frieden, Menschenrechte, Umwelt beschäftigen mich bis heute.“ Nach der Ausbildung im Stahl- und Walzwerk Riesa stand die DDR allerdings selbst vor dem Aus: Herold gehörte 1990 zur einzigen Generation DDR-Zivildienstleistender. Als Zivi war er dabei, aus dem einstigen FDJ-Klub der Jungen Metallurgen und Stahlwerker den Kinder- und Jugendtreff „U-Punkt“ zu formen. Danach war ihm klar: „Ins Stahlwerk will ich nicht zurück.“ Es folgte ein Studium der Sozialpädagogik in Dresden – und die zehn Jahre Arbeit mit Straffälligen.

Zur Person zurück 1 von 11 weiter 1971 wird Volker Herold in Riesa geboren. 1977 bis 1988 besucht der Riesaer die Polytechnische Oberschule „Bertolt Brecht“ und macht dort seinen 10.-Klasse-Abschluss. 1988 bis 1990 folgt die Lehrausbildung an der BBS „Martin Anderson Nexö“. Volker Herold absolviert eine Ausbildung zum Instandhaltungsmechaniker. Als solcher arbeitet er 1990 im Stahlwerk Riesa. Ab 1988 engagiert sich Herold in kirchlichen Gruppen in Riesa – zu Themen wie Umweltschutz, Friedensdienst, Menschenrechte. 1990 tritt der Riesaer bei den Grünen ein. 1990/91 absolviert der Jugendliche seinen Zivildienst bei der Stadtverwaltung Riesa – im Stadtjugendreferat. Von 1990 bis 1999 sitzt Volker Herold in Riesa für Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat. 1991 bis 1995 kann der Riesaer – dank einer Ausnahmegenehmigung ohne Abitur – an der Evangelischen Fachhochschule für Sozialarbeit in Dresden studieren. Er schließt als Diplom-Sozialpädagoge/Sozialarbeiter (FH) ab, gleichzeitig absolviert er eine Ausbildung zum Diakon. Von 1995 bis 2014 ist Volker Herold als Sozialpädagoge tätig. In den Jahren 2006 bis 2014 sitzt der Grüne im Kreistag. Seit 2015 arbeitet er als Mitarbeiter der Grünen-Landtagsabgeordneten Katja Meier und Valentin Lippmann.

Sechs Fragen an: Volker Herold (Bündnis 90/Grüne) zurück 1 von 6 weiter Was wollten Sie einmal werden, als Sie noch ein Kind waren? Das weiß ich nicht mehr genau – Forscher? Wer ist Ihr größtes Vorbild? Ich tue mich schwer mit großen Vorbildern, bewundere aber Menschen, die sich uneigennützig, gewaltfrei und im Sinne des Humanismus engagieren – wie zum Beispiel Rupert Neudeck, den Gründer von Cap Anamur. Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Keine Ahnung. Welches sind Ihre drei besten Eigenschaften? Empathie, Durchhaltevermögen, Verlässlichkeit. Und was sind Ihre drei schlechtesten Eigenschaften? Manchmal bin ich etwas chaotisch organisiert, möchte oft zu viel selbst machen und erledige manches erst bei viel Termindruck. Wenn Sie sich in einem Satz beschreiben müssten… Das möchte ich gern anderen überlassen.

Dann wechselte der Riesaer auf das Gut Göhlis. Dort ging es wieder zehn Jahre für ihn darum, mit Jugendlichen zu arbeiten, die es schwer auf dem Arbeitsmarkt hatten. „Den vermittelten wir Werte wie Pünktlichkeit, aber auch Kenntnisse, etwa in der Fahrradwerkstatt oder im Gartenbau.“ Schließlich fände manch Kind zu Hause überhaupt kein Vorbild, weil schon die Eltern sich an ein Leben mit Hartz IV gewöhnt hätten.

Heute ist Herold der Überzeugung, dass das Hartz-IV-System grundlegend reformiert werden muss. Das Prinzip „Fordern und Fördern“ sei ja in Ordnung. „Aber beim Fördern hapert es.“ So habe es für manch sinnvolle Bildungsmaßnahme kein Geld gegeben, dafür sei stures Bewerbungs-Schreiben verlangt gewesen. „Alle Sozialsysteme stehen vor großen Herausforderungen. Da sollte man auch noch mal über das bedingungslose Grundeinkommen nachdenken.“

Als zweites Thema bewegt ihn der Punkt Asyl. „Wir müssen uns jetzt auch Projekte für Integration leisten, die Geld kosten: Sonst wird das Problem in zehn Jahren für die Gesellschaft viel teurer.“ Er selbst gibt ehrenamtlich Sprachkurse für Asylbewerber, die aus mangelnder Bleibeperspektive keinen Anspruch auf geförderte Integrationskurse haben. „Wer dort dabei ist, kommt freiwillig – und ist entsprechend motiviert.“ Zuwanderung sei eine Chance, auch wenn man über Probleme reden müsse.

Das dritte Thema, das ihn umtreibt, ist die sogenannte Energiewende. „In den 90ern wurden die Grünen noch als Spinner bezeichnet, als sie statt Atom- und Kohlestrom mehr erneuerbare Energien forderten“, sagt der frühere Riesaer Stadtrat, der auch anderthalb Legislaturperioden für die Grünen im Kreistag saß. „Heute machen regenerative Energien schon mehr als 25 Prozent der deutschen Stromerzeugung aus – und da ist noch viel Luft nach oben.“ Die technische Entwicklung dabei voranzutreiben, sei eine Aufgabe der Politik. Dafür würde er sich auch als Bundestagsabgeordneter einsetzen. Als „Landkreis-Lobbyist“, der etwa vorrangig für den Ausbau der B 169 kämpfe, verstehe er sich nicht.

Auf seinem eigenen Bauernhof hat der Grüne längst eine große Solaranlage installiert – obwohl der Denkmalschutz nicht begeistert war. Immerhin macht die Anlage keinen Lärm, genauso wenig, wie die vier Bienenvölker, die der Hobby-Imker hinter dem Haus betreut.

Und wenn ihm dann noch Zeit bleibt, beschäftigt sich Herold mit dem Nachbau historischer Holzbögen. „Das betreibe ich aber eher meditativ: Das Bauen ist spannender als das Schießen.“

Die Vorstellung des Kandidaten der Linken finden Sie hier.

Die Vorstellung des Kandidaten der FDP finden Sie hier.

Die Vorstellung des Kandidaten der SPD finden Sie hier.

zur Startseite