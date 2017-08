Ich bin ein Star, lasst mich in Ruh! Seit im schwedischen Värmland ein weißer Elch entdeckt wurde, sind Schaulustige aus der ganzen Welt auf Verfolgungsjagd. Das Tier ist genervt. Die Anwohner auch.

Aufnahme aus dem Video, dass die Hysterie um den weißen Elch ausgelöst hat. Von den rund 300 000 Elchen in Schweden sind nur etwa 100 weiß. © sverigesradio.se

Als hätte man ein Einhorn entdeckt. Seit Kommunalrat und Naturliebhaber Hans Nilsson aus dem värmländischen Eda einen weißen Elch sichtete, zieht die sonst so verschlafene Gegend Besucher aus der ganzen Welt an. Der Elch war Nilsson am Freitag bei einem Spaziergang über den Weg gelaufen. Er filmte das seltene Tier.

Die Begegnung sei magisch gewesen, sagte der 57-Jährige der Regionalzeitung Nya Wermlands-Tidningen. „Das war ein fantastisches Erlebnis. Der weiße Elch stand da und fraß circa 20 Minuten, bis er runter zu einem kleinen Flüsschen ging und auf die andere Seite schwamm.“

Sein Filmchen gab er dem lokalen Radiosender, der es ins Internet stellte. Weit über eine Million Zuschauer haben das Video schon gesehen. Ausländische Medien wie die britische BBC kauften die Aufnahme und strahlten sie aus. Der weiße Elch, wegen seiner Farbe auch Geister-Elch genannt, wurde binnen weniger Tage weltberühmt. Viele Touristen in Schweden änderten ihre Routen und machten sich auf die abenteuerliche Fährte. Das Tier wird nun permanent von einer Traube Schaulustiger begleitet. Die Entdeckung des ungewöhnlichen Vierbeiners sei gut und schlecht zugleich, sagte Anders Tedeholm von der Provinzialregierung der schwedischen Zeitung Svenska Dagbladet. Der Andrang störe die Anwohner und das Tier. „Vollständig hysterisch“ sei der Elch schon. Auf der Jagd nach ihm rennen die Leute über Felder und Privatgrundstücke.

Der weiße Elch hält sich derzeit vor allem im Garten der Familie Leverström auf. Catrin Leverström ist wenig begeistert. Das Tier belästige sie seit Jahren, zerstöre ihre Apfelbäume. Manchmal jage sie den Elch mit dem Hund fort, doch er komme immer wieder. Noch mehr stören sie die oft weit gereisten Schaulustigen, sogar Chinesen waren schon da. „Die zeigen keinen Respekt dafür, dass dies Privatgrund ist“, sagt sie. Über Facebook würden Touristen darüber informiert, dass der Elch gern in Leverströms Garten steht. Nun hat die Familie selbst eine Facebookinitiative gegründet, um auf die störenden Besucher aufmerksam zu machen. „Einmal wollte ich auf die Terrasse, und da standen zehn Personen bei uns auf dem Rasen mit Rucksäcken und Kameras. Haufenweise Autos blockierten den Weg. Ich wurde so wütend, dass ich die Leute anschrie, dass sie verschwinden sollen“, erzählt die Geplagte.

Elchfreunde bekommen Angst, dass ihn jemand abschießen könnte – als Trophäe oder Dinner. Elche dürfen in Schweden von Jagdlizenzträgern in bestimmten Zeiten erlegt werden, zum Beispiel im Oktober. Da spielt die Farbe keine Rolle. Es ist ein verbreiteter Volkssport, Elchfleisch eine populäre Speise. Der Jägerverband beruhigt aber. Es sei ein ungeschriebenes Gesetz, die seltenen weißen Elche nicht zu erlegen. Wegen ihrer pittoresken Schönheit.

Von den rund 300 000 Elchen in Schweden sind nur etwa 100 weiß. Es handelt sich aber nicht um Albinos. Eine Genmutation, Leuzismus genannt, sorgt dafür, dass die Pigmentierung von Fell und Haut verloren geht. Und die Privatsphäre des Tiers.

