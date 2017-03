„Ich bin ein Normalo“ Bundesinnenminister Thomas de Maizière startet den Wahlkampf. Er sieht mehr Gewaltkriminalität bei Flüchtlingen, aber auch eine viel bessere Registrierung.

zurück Bild 1 von 2 weiter Will nicht Minderheiten, sondern normale Menschen in den Mittelpunkt rücken: Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). © dpa/Archiv Will nicht Minderheiten, sondern normale Menschen in den Mittelpunkt rücken: Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU).

Im Ministerbüro in der sechsten Etage, Bundesinnenministerium in Berlin: Thomas de Maizière im Gespräch mit SZ-Redakteur Ulf Mallek.

Herr Bundesinnenminister, es gibt Streit in Radebeul um die Veröffentlichung von Abschiebeterminen. Der Verein Buntes Radebeul hatte solche Termine auf Facebook gepostet. Darf er das?

Zunächst möchte ich die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen im ganzen Land und auch ganz ausdrücklich die des Vereins würdigen. Sie haben viel Gutes getan für Radebeul und die Region. Und wir brauchen ehrenamtliches Engagement in vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Dass aber ein privater Verein die Arbeit der staatlichen Behörden behindert und damit die Durchsetzung des Rechts gefährdet, das geht nicht. Im Asylpaket I haben wir gesetzlich geregelt, dass konkrete Abschiebungstermine nach Ablauf der Frist zur freiwilligen Ausreise nicht mehr mitgeteilt werden. Das ist auch richtig, um bestehende Ausreisepflichten effektiv durchzusetzen. Wenn der Termin vorher bekannt wird, besteht eben die Gefahr, dass Ausreisepflichtige nicht anzutreffen sind, wenn die Abschiebung vollzogen werden soll.

Der Verein sagt, die Veröffentlichung von Sammelabschiebungen sei das Gleiche wie die von Blitzerterminen in der Zeitung.

Der Vergleich ist falsch und ehrlich gesagt auch zynisch. Bei Blitzerterminen geht es um bevorstehende Kontrollen, die dann möglicherweise ein Verwaltungsverfahren auslösen. Bei Bekanntwerden hält man einige Autofahrer möglicherweise davon ab, eine Ordnungswidrigkeit überhaupt erst zu begehen. Das ist eine Ermessensentscheidung der Behörden. Bei Abschiebungen geht es um die Durchsetzung des Rechts als Konsequenz eines beendeten Verwaltungsverfahrens - nach einer sorgfältigen Prüfung des Einzelfalls -, die eben durch ein vorzeitiges Bekanntwerden gefährdet wird. Das ist doch etwas völlig anderes.

Ist die Veröffentlichung strafbar?

Darum geht es nicht. Es ist schlicht nicht in Ordnung und ich werbe dafür, dass alle die einschlägigen Regelungen akzeptieren. Auch der Verein Buntes Radebeul.

Ein weiterer Streitpunk sind die Gebetsräume in Meißen und Riesa. Der Moscheenverein pflegt Kontakte zu den Muslimbrüdern. Ist das legal?

In Deutschland gilt Religionsfreiheit. Egal welcher Religion man angehört, gehört dazu selbstverständlich auch das Recht, in einem Gebetsraum zu beten. Das befreit allerdings nicht von der Pflicht genau hinzuschauen, mit welcher Organisation man sich bei der Anmietung von Räumen einlässt. Es gibt solche und solche Moscheevereine. Wir wollen nicht, dass in Moscheen Hass gepredigt wird, dass Gläubige zu Gewalt aufgewiegelt werden. Meine klare Haltung ist: Ja zu Gebetsräumen, Nein zu Hasspredigten.

Die Muslimbrüder wollen die Scharia einführen. Wie vereinbar sind Scharia und Grundgesetz in Deutschland?

Gar nicht. Die Scharia ist eine religiöse Unterweisung. Bei uns gelten allein unsere Gesetze und nicht die Scharia.

Gehört der Islam zu Deutschland?

Der Islam ist schon durch die vielen Muslime, die hier leben, Teil Deutschlands. Ob er zu Deutschland gehört, entscheiden die Muslime selbst. Wenn sie sich zu unserem Staat, zu unseren Werten bekennen, dann gehören sie auch dazu.

Welchen Anteil haben Asylbewerber an Straftaten in Deutschland und in Sachsen? Ist er proportional höher als der der deutschen Bevölkerung?

Zunächst mal zur allgemeinen Kriminalitätsentwicklung: Der sächsische Innenminister wird die Zahlen in der nächsten Woche vorstellen, ich werde die bundesweiten Ergebnisse im Frühjahr noch präsentieren. Dem will ich nicht vorgreifen. Nur ein paar Trends: Wohnungseinbrüche sind in Deutschland um etwa zehn Prozent zurückgegangen. Das ist eine gute Nachricht. Allerdings haben Gewaltdelikte leider zugenommen. Gründe sind die zunehmende Verrohung und das aufgeheiztere politische Klima in unserer Gesellschaft. Bei der Kriminalität von Flüchtlingen ergibt sich ein sehr unterschiedliches Bild, wenn man auf die verschiedenen Nationalitäten schaut: Geflüchtete aus Syrien und dem Irak sind unterdurchschnittlich vertreten, Angehörige aus den Maghreb-Staaten überdurchschnittlich. Von dort kommen zwei Prozent der Flüchtlinge, aber über 20 Prozent der Tatverdächtigen. Auch Menschen aus den Balkanstaaten und aus Georgien, Gambia, Nigeria und Somalia sind überproportional beteiligt.

Wie ist der Stand bei Gewalt gegen Asylbewerber? Ist sie wieder rückläufig, weil weniger Flüchtlinge kommen?

Auch hier muss man genau hinschauen. Straftaten gegen Asylunterkünfte gehen zurück, während Straftaten gegen Asylbewerber steigen. Jede dieser Taten ist eine zu viel.

Würden Sie uns bitte die letzten Zahlen der nach Deutschland einreisenden Flüchtlinge nennen?

Die Verringerung ist schon gewaltig. Im November 2015 kamen mit mehr als 200000 Schutzsuchenden die meisten. Selbst im Februar 2016, im letzten Monat vor dem Türkei-Abkommen und dem Schließen der Balkanroute, haben wir noch fast 62000 Schutzsuchende erfasst. Die Vergleichszahl für Februar 2017 liegt bei 13000. Wir arbeiten daran, dass die Zahlen niedrig bleiben. Zuletzt war ich dazu in Rom mit meinem italienischen Kollegen und Regierungsvertretern aus Libyen zusammen. Die Zahlen von 2015 dürfen sich nicht wiederholen.

Warum ist es möglich, dass ein Flüchtling mit einem halben Dutzend Identitäten in Deutschland unterwegs ist, ohne erfasst zu werden?

Das ist heute ausgeschlossen. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise war es rechtlich nicht möglich, Daten zwischen dem Landkreis Meißen beispielsweise, der Bundespolizei und dem Landkreis Unna abzugleichen. Außerdem war man technisch dazu gar nicht in der Lage. Das haben wir mit einem Kraftakt verändert, mit entsprechenden Gesetzen und einem IT-Projekt. Inzwischen funktioniert der Abgleich zwischen den Ausländerbehörden, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der Polizei recht gut. Jeder, der in Deutschland Flüchtlingsschutz begehrt und Sozialleistungen in Anspruch nehmen möchte, wird mit Fingerabdrücken registriert und gespeichert.

Können wir aktuell davon ausgehen, dass jeder Flüchtling, der heute in Deutschland einreist, auch erfasst wird?

Alle die als Flüchtlinge einreisen und sich einem Asylverfahren stellen, werden registriert. Wer illegal einreist und sich hier illegal aufhält, wird natürlich nicht sofort erkannt. Das gilt auch für Kriminelle und Menschen, deren Visum hier abläuft. Diese Fälle werden wir nie ganz auf null bringen.

Warum eigentlich werden immer die falschen Flüchtlinge abgeschoben? Warum müssen oft jene gehen, die sich integrieren wollen, während vielleicht sogar kriminelle geduldet werden. Sollte man Asyl nicht auch nach Leistung und Integrationswillen gewähren?

Es werden nicht die falschen abgeschoben, sondern die, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Die Länder sind für die Auswahl verantwortlich. Ich verstehe aber das Argument. Doch vom Rechtsstaat her gesprochen, sind Flüchtlingsschutz und Einwanderung in unsere Erwerbsgesellschaft strikt voneinander zu trennen. Beim einen geht es darum, wer Schutz bedarf, beim anderen darum, wer etwas kann. Wir haben allerdings eine Ausnahme gemacht, das ist die sogenannte Drei-plus-zwei-Regelung. Wer hier eine richtige Ausbildung aufnimmt, erhält eine Duldung von drei Jahren. Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss wird die Duldung bei Bedarf für sechs Monate zur Arbeitssuche verlängert und bei Erfolg ein Aufenthaltsrecht für zwei Jahre erteilt. Ausgenommen sind zu Recht Straffällige und Ausländer aus sicheren Herkunftsstaaten.

Für knapp zwei Millionen Euro musste sich der Landkreis Meißen aus einem für zehn Jahre abgeschlossenen Mietvertrag für die geplante Asyl-Immobilie in Neusörnewitz herauskaufen. Hat das BAMF zu spät auf die zurückgehenden Zahlen von Flüchtlingen reagiert?

Was Deutschland im Jahr 2015 geleistet hat, um rund 890000 Leute unterzubringen, ist eine große Leistung. Sinnvolle Vorsorge zu treffen ist allemal besser, als Turnhallen über Monate zu blockieren. Flüchtlingsentwicklungen lassen sich eben nicht auf Jahre verlässlich vorhersagen. Für den Fall der Fälle müssen wir aber vorbereitet bleiben, auch wenn niemand will, dass er eintritt.

In Meißen-Bohnitzsch wurde im Heim für Asylbewerber 2015 eine automatische Brandmeldeanlage installiert. Jetzt wird das Heim wieder für Studenten genutzt und die Brandmeldeanlage ausgebaut, weil sie zu teuer wäre. Sind Studenten weniger feuergefährdet als Flüchtlinge?

Nein. Aber dahinter steckt ein Problem. Wenn wir eine Erstaufnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einrichteten, dann war das oft in einer Turnhalle. Mit einer Wäscheleine und Bettlaken wurde die Liegen getrennt, um wenigstens etwas Intimität herzustellen. Wenn der Jugendliche aber aus der Notaufnahme in die Normalität entlassen wurde, setzte plötzlich das deutsche Jugendrecht mit seinem vielen strengen Vorschriften und dem großen Aufwand ein. Hier haben wir auch schon Hürden abgebaut aber ich wünschte mir manchmal noch mehr Flexibilität.

Was passiert, wenn die Türkei das Flüchtlings-Abkommen kündigt?

Dieses Abkommen hilft auch der Türkei. Sie bekommt Geld von Europa, um die Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen. Sie hat auch kein Interesse an neuen Flüchtlingskarawanen aus Pakistan oder Afghanistan durch ihr Land. Dass ihre Strände in der Hand von kriminellen Schleppern sind, dürfte ihr auch nicht gefallen. Wenn die Türkei sich dennoch nicht mehr an das Abkommen gebunden fühlt, dann ist es so. Wir sind nicht erpressbar.

In einem halben Jahr ist Bundestagswahl. Aktuell sieht es ja so aus, als ob Martin Schulz ins Kanzleramt durchmarschiert. Was haben Sie und ihre Partei im Wahlkampf entgegenzusetzen?

Gute Politik statt Sprüchen. Von „Durchmarsch“ kann keine Rede sein. Deutschland geht es gut und das weiß auch die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler. Die Union wird genau daran weiter hart arbeiten. Wahlen gewinnt man mit Erfahrung und neuen Ideen und dem unbedingten Willen, die Aufgaben der Zukunft zum Wohle des ganzen Volkes zu lösen. Da sehe ich für die Union unter der Führung von Angela Merkel alle Chancen.

Sie wollen verstärkt Normalos ansprechen, sagten Sie jetzt in Dresden auf der CDU-Landesvertreterversammlung. Was sind Normalos?

Unsere Gesellschaft wird vor allem von normalen Menschen getragen. Ich zitiere den Fußball-Trainer Jürgen Klopp, der in Liverpool sagte: „I am a normal one.“ Ich bin ein Normalo. Um diese Menschen müssen wir uns kümmern. Menschen, die zur Arbeit gehen, ihre Steuern zahlen, ihre Kinder erziehen, sich ehrenamtlich engagieren. Hier setzen wir an und wollen dort bestehende Probleme lösen.

Was machen Sie, wenn es schief geht, Sie nicht mehr Minister sind?

Zunächst mal geht es bei der Bundestagswahl um Deutschland und nicht um Ministerämter. Und ich selbst weiß sehr genau, dass ein Amt in der Demokratie immer ein Amt auf Zeit ist. Ich kann nur sagen, dass die Sicherheit unseres Landes bei einer rot-rot-grünen Bundesregierung in denkbar schlechten Händen wäre.

Das Gespräch führte Ulf Mallek.

zur Startseite