„Ich bin ein Meißner“ Gerhard Schöne bedankt sich als neuer Kunstpreisträger mit einem verblüffenden Bekenntnis.

Danke für das Leben. Es lässt uns das Dunkle vom Hellen unterscheiden. Gerhard Schöne bedankt sich mit diesen Zeilen für den Kunstpreis der Stadt. © Claudia Hübschmann

Es graut in Meißen. Warm schimmert das Licht aus den Fenstern des Ratssaales auf den Markt. Wen zieht die Helligkeit an? Theaterchefin Renate Fiedler hat mit den kürzesten Weg. Die Lesung von Iris Berben am 22. Oktober bereitet ihr Sorgen. Lyrik der ermordeten deutsch-jüdischen Dichterin Selma Meerbaum-Eisinger wird die Schauspielerin vortragen. Die Nachfrage hält sich in Grenzen. Kay „Leo“ Leonhardt lacht in den Saal hinein. Er kommt als ein Vertreter der Porzellankunst. Die Biennale des Künstlerbundes Weißer Elefant hat vor wenigen Wochen für internationale Aufmerksamkeit gesorgt.

Die Liste ließe sich über die ganze Zeitungsseite fortsetzen. Ein bisschen würde sie sich wie das „Wer ist wer?“ des Kultur- und Kunstlebens der Stadt lesen. Nicht unterschlagen werden soll: Die Politik ist mit zahlreichen Stadträten vertreten, die Wirtschaft zum Beispiel mit Volksbank-Chef Claus-Michael Zwiebel.

Sie alle ziehen an diesem Abend ihren Hut. Sie verneigen sich – und Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) nimmt das wörtlich – vor dem Liedermacher Gerhard Schöne, dem neuen Kunstpreisträger.

Das haben Sie noch nicht gewusst? Gerhard Schöne – ein Meißner? Genau dieser Satz wird an diesem Abend von ihm zu hören sein. Viele Jahre lang habe er in der Hauptstadt der DDR gelebt, später in der größeren Hauptstadt der Bundesrepublik. „Ich bin ein Berliner!“ Das Bekenntnis sei ihm trotzdem nie über die Lippen gekommen, sagt der Mann mit der eigenwilligen Baskenmütze auf dem Kopf. Wenn er jetzt aber bei einem seiner Konzerte die Instrumente aus dem Auto packe, und auf das Nummernschild angesprochen werde. Dann sage er ganz einfach. „Ja, ich bin Meißner.“

Zusammen mit seiner Frau und fünf Kindern lebt Schöne seit zwölf Jahren in der Stadt. Ein Meißner, der sich im Gegensatz zu manch bärtigem Waffennarren für ein umfassendes Waffenverbot in Deutschland einsetzt und dafür schon einmal seine Kinder aus der Schule nimmt. Ein Meißner, der mit seinen Liedern voller Menschenliebe ein warmes, helles Bild der Stadt verbreitet. Ein Meißner, der diesen Preis als Geschenk annimmt, wie ein Kind.

Bernd Oehler bleibt es vorbehalten, die Laudatio auf den Preisträger zu halten. Sehr persönliche Worte sind es, die der Afra-Pfarrer findet. Fünf Jahre war Oehler alt, als der zwölfjährige Gerhard Schöne im Theater Meißen seine ersten Lieder sang. Oehler erinnert an heimlich kopiert Schöne-Texte und -Noten, nur für den „innerkirchlichen Dienstgebrauch“ deklariert, um den SED-Schergen ein Schnippchen zu schlagen. Er nennt Schöne einen Wahrer der Werte der Friedlichen Revolution, die mit Kerzenlicht und „Keine Gewalt!“ von Sachsen aus ihren Ausgang nahm, dem Sachsen, das sich in diesen Tagen zum wiederholten Male zum Gespött ganz Deutschlands macht.

Aber ist das Sachsen? Gerhard Schöne umarmt seine Gitarre. Eine typische Geste für den Liedermacher. Wie seine Liebste hält er das Instrument im Arm. Ganz gelöst und in sich ruhend erscheint er. Ein Heimspiel für den Meißner in Meißen. Zum Abschluss des Abends singt er ein Lied der Chilenin Violeta Parra. Gracias a la vida. „Du gabst mir zwei Augen, um zu unterscheiden, das Dunkle vom Hellem, das Nahe vom Weiten.“ Es wärmt in Meißen.

