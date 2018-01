„Ich bin derzeit auf ganz vielen Baustellen unterwegs“ Im Gespräch mit dem neuen Bürgermeister Falk Hentschel über schnelles Internet, die Haushaltplanung und Dorffeste.

Falk Hentschel (CDU) ist Nachfolger der Ebersbacher Bürgermeisterin Margot Fehrmann und seit 4. Dezember im Amt.Foto: Kristin Richter © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Herr Hentschel, Sie sind jetzt sechs Wochen im Amt. Wie fühlt es sich an, ein Gemeindeoberhaupt zu sein?

Ich arbeite mich noch ein, jeder Tag ist terminlich voll, und die Sacharbeit läuft außerhalb der Öffnungszeiten der Verwaltung. Ich bin derzeit übertragen gesagt auf ganz vielen Baustellen unterwegs. Aber sehr viel anders hatte ich es nicht erwartet.

In Ihrer Antrittsrede haben Sie sich unter anderem vom Gemeinderat einen intensiveren Diskurs gewünscht. Was werden die Themen dafür 2018 sein?

Noch sind wir in der Vorbereitung unserer Investitionen für den Haushaltsplan. Da sind einige relevante Zahlen noch unklar. Voraussichtlich erst im März werden wir beschließen können. Wie genau die Breitbanderschließung dabei eine Rolle spielt, kann ich noch nicht sagen. Gerade scheinen sich ja die Förderbedingungen zu ändern. Vermutlich heißt es jetzt, die Letzten werden die Ersten sein, weil 100 Prozent Förderung kommen könnte. Die Frage ist auch, ob wir technisch gesehen schnell oder langfristig gut bauen wollen. Wir haben Förderung beantragt und lassen uns fachlich beraten. Aber ich weiß noch nicht, wie der Fahrplan genau aussieht.

Die wirtschaftliche Entwicklung in der Gemeinde ist ein weiterer Punkt. Stichwort Zukunftssicherung.

Wir schauen mit Spannung nach Naunhof, wie sich dort die Ansiedlung von maricann entwickelt. Bei den mittelständischen Betrieben in der Gemeinde geht es um Nachwuchsgewinnung. Da plädiere ich für Vernetzung und individuelle Beratung. Ein wirtschaftlicher Faktor wird auch das geplante DRK-Seniorenzentrum in Ebersbach. Das Rote Kreuz hat in unserem Ambulatorium jetzt ein Büro eröffnet als Anlaufstelle für die mobilen Pflegeschwestern und als Infopunkt, um sich bekanntzumachen. Noch liegt der Bebauungsplan zur Prüfung beim Landratsamt. Doch das DRK hat schon konkrete Überlegungen für eine Sozialstation und Tagespflege.

Wie geht es dieses Jahr mit der Infrastruktur weiter? Zum Beispiel mit dem zentralen Abwasseranschluss in Freitelsdorf und Rödern?

Das muss der Abwasserzweckverband entscheiden. Der Verwaltungsrat, in dem ich Mitglied bin, trifft sich Ende Januar wieder, dann folgt die öffentliche Verbandsversammlung. Wir schauen dort, wo gebaut wird, auch auf die Straßen, ob wir die nach Priorität nicht gleich mit sanieren können.

Die Schwierigkeit dabei sind allerdings unterschiedliche Förderrichtlinien für Straßenbeleuchtung, Fußweg- und Straßenbau.

Stichwort Wohnungsbau bzw. Lückenbebauung. Wie ist da der Stand?

Bauwillige kommen in die Gemeindeverwaltung, und in drei Fällen konnte ich schon positive Impulse geben, die sich aber immer noch im Prozess befinden. Wir werden aber als Gemeinde zukünftig Potenzialflächen in der ganzen Kommune erfassen. Dazu rede ich auch mit Grundstückseigentümern. Hilfestellung bei der Flächensuche würde auch ein Flächennutzungsplan geben, den wir aber für die Gesamtgemeinde noch nicht haben. Lieber heute als morgen würden wir ihn aufstellen, ein Planungsbüro finden und die Kosten kalkulieren. Doch bezahlen müssen wir als Gemeinde das selbst. Nehmen wir mal 180 000 Euro an und teilen das in zwei Jahresscheiben auf, können wir für das gleiche Geld bei 80-prozentiger Förderung lieber nachhaltigen Straßenbau machen. Dennoch ist der Flächennutzungsplan ein Thema, dem wir uns ab 2019 stellen müssen.

Ein Wort zur Oberschule Ebersbach – das war ja Schwerpunkt im Wahlkampf.

Nach dem Ende der DAZ-Klasse ist wieder ein stabiler Zustand in die Schule eingekehrt. Es gibt ein tolles Angebot an Ganztagsprojekten und schon seit 2001 einen Förderverein. Weiterhin trägt die Gemeinde seit vielen Jahren die Schulsozialarbeit, wie sie gesetzlich in Sachsen jetzt erst festgelegt wurde. Wir werden auch am Tag der offenen Tür die Vorzüge einer Landschule herausstellen, um ausreichend neue Fünftklässler zu gewinnen.

In diesem Jahr feiert Reinersdorf 750-Jahrfeier und der Ebersbacher Männergesangverein wird 150. Wie stehen Sie als Bürgermeister dazu?

Ich unterstützte das nach Kräften, ich freue mich über die Aktivität der Beteiligten.

Gespräch: Kathrin Krüger-Mlaouhia

zur Startseite