„Ich bereue keinen Tag im Waldpark“ Sachsens Tennis-Rekordmeister Christian Haupt bricht seine Zelte in Blasewitz ab. Der 32-Jährige erklärt seinen Neustart beim TC Friedrichshafen.

Christian Haupt erweiterte am Wochenende seine Titelsammlung und triumphierte erstmals bei der offenen ostdeutschen Hallenmeisterschaft. © Thomas Kretschel

Als 17-Jähriger wechselte Christian Haupt von Leipzig nach Dresden. Seitdem hielt er dem TC Blau-Weiß Blasewitz immer die Treue, nun immerhin schon 15 Jahre lang. Im Waldpark entwickelte er sich auch durch die Anleitung so erfahrener Trainer wie Lars und Melanie Rehmann, Peter Mayer und Florian Jeschonek zum mit Abstand besten sächsischen Tennisspieler. Seine riesige Erfolgsbilanz stellt das eindeutig unter Beweis.

Mit 17 sächsischen Titelgewinnen im Freien und in der Halle allein im Einzel ist Haupt unangefochtener Rekordmeister im Freistaat. Haupt beendete unzählige Turniere als Sieger, darunter drei der German-Masters-Serie, und schaffte es als Nummer 49 unter die Top 100 in Deutschland. 2015 erkämpfte er in Karlsruhe in der Halle den deutschen Meistertitel bei den Herren ab 30 Jahre und gehört in dieser Altersklasse in der von Philipp Kohlschreiber angeführten deutschen Rangliste zu den zehn besten Spielern. Vier Jahre lang spielten die Blasewitzer Männer in der 2. Bundesliga, und da zählte Haupt immer zum Stammaufgebot. Auch das ein Qualitätsmerkmal.

Zu einem „ewigen“ Blasewitzer wird er aber nun doch nicht. Dabei hatte einiges auch dafür gesprochen. Denn parallel zu seiner aktiven Laufbahn forcierte Haupt auch seine Trainerlaufbahn und erlangte die A-Trainer-Lizenz des Deutschen Tennis Bundes. „Besonders hinsichtlich meiner Trainerausbildung habe ich alle nur erdenkliche Unterstützung bekommen, vor allem vom früheren Klubpräsidenten Peter Gorka“, so Haupt, der seit einigen Jahren zu einer festen Größe in der Blau-Weiß-Tennisschule geworden ist.

Der vor wenigen Tagen von ihm selbst bekannt gegebene Abschied von seinem langjährigen Klub mit Ende der Wintersaison 2016/17 habe „ausschließlich berufliche Gründe. Mit Beginn der Sommersaison 2017 nehme ich eine Tätigkeit als Trainer beim TC Friedrichshafen auf, einem Klub mit etwa 500 Mitgliedern. Ich werde für den Verein das Training der ersten Damen- und Herrenmannschaft leiten, aber auch noch als selbstständiger Trainer tätig sein“, erklärt Haupt und ergänzt: „Dazu werde ich für die in die Württemberg-Liga aufgestiegene erste Herrenmannschaft Punktspiele und sicher auch noch einige Turniere bestreiten.“ Ausdrücklich bedankt sich Haupt bei den Verantwortlichen des TC Blau-Weiß Blasewitz: „Ich bereue keinen Tag, den ich in diesem Klub Mitglied bin.“ Der Rückzug der Männer-Mannschaft aus der 2. Bundesliga habe mit seinem Weggang nichts zu tun. „Enttäuscht war ich allerdings schon, dass ich diese Entscheidung aus der Zeitung erfahren habe.“

Dass sein Wechsel nun ausgerechnet an den Bodensee erfolgt, hat auch etwas mit seiner Freundin Katharina Vogg zu tun. Sie ist in Überlingen am Bodensee groß geworden und kam nach dem Abitur 2013 nach Dresden. In diesem Jahr spielte sie für den TC Bad Weißer Hirsch und hatte mit ihrer 11:1-Punktspielbilanz einen Riesenanteil daran, dass dem Neuling der Klassenerhalt in der Ostliga gelang.

