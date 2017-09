ICE verschmilzt mit TGV Siemens und Alstom werden Züge und Technik künftig zusammen bauen. Grund sind die Chinesen.

Französischer SNCF und deutscher ICE: Nicht gegeneinander, sondern künftig miteinander und unter einem Dach sollen die Schnellzüge entstehen. © dpa

Vor ein paar Jahren noch saßen französische Bahntechniker mit finsteren Mienen in einem deutschen ICE. Der Hochgeschwindigkeitszug der Bahn brauchte eine Genehmigung für den Verkehr im Nachbarland. Dort sah man die potenzielle Konkurrenz für den eigenen Superzug TGV mit Missmut. Deutsche und französische Bahnbauer ließen kaum ein gutes Wort übereinander hören. Nun wird aus Wettbewerb Bruderschaft. Denn der für den ICE mitverantwortliche Siemens-Konzern und der TGV-Hersteller Alstom streben einen Zusammenschluss an. Darüber berieten die Aufsichtsräte beider Unternehmen am Dienstag. Am späten Abend bestätigte Siemens, dass die Allianz besiegelt sei. Geplant sei eine „Fusion unter Gleichen“. Das kombinierte Unternehmen werde seinen Sitz im Großraum Paris haben. Siemens wird an dem Gemeinschaftsunternehmen eine Mehrheit von knapp über 50 Prozent halten.

Die Bildung eines europäischen Bahnbau-Riesen ist die Antwort auf den harten internationalen Wettbewerb, der seit einigen Jahren erheblich angewachsen ist. Die Konkurrenz aus China macht den Europäern das Leben schwer. 2015 verschmolz die Pekinger Regierung die beiden großen Bahnhersteller des Landes zu einem weltweiten Schwergewicht der Branche. CRRC heißt das Unternehmen, das durch die gewaltigen öffentlichen Investitionen Chinas in die Eisenbahninfrastruktur groß werden konnte und sich nun anschickt, auch andere Märkte zu erobern. 18 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet CRRC mit Zügen und Bahntechnik im Jahr.

Die nackten Zahlen belegen die Gefahr für die hiesige Industrie, an Boden zu verlieren. Bis zu Beginn des Jahrzehnts waren Siemens, Alstom sowie die kanadische Firma Bombardier die am Umsatz gemessen größten Bahnhersteller der Welt. Siemens und Alstom kommen zusammen nur auf rund 15 Milliarden Euro Umsatz. Doch, so die große Hoffnung, mit dieser Größe können die Europäer bei den anstehenden Ausschreibungen mit den Chinesen mithalten. Ohne einen politischen Rückhalt beider Regierungen wäre der wirtschaftlich sinnvolle Zusammenschluss kaum denkbar. Einer Studie der Bahnindustrie durch das Institut SCI Verkehr zufolge kommen neben anderen großen Firmen aus Japan, Korea und den USA auch Hersteller aus anderen Ländern verstärkt auf den internationalen Markt. Demnach besteht in der Branche auch die Gefahr von Überkapazitäten. Wohin dies führen kann, zeigt das Beispiel der Solarindustrie, die von der staatlich subventionierten chinesischen Konkurrenz in Deutschland plattgemacht wurde. Insofern kann die gemeinsame Größe von Siemens und Alstom eine passende Gegenstrategie zur globalen Marktentwicklung sein. Beide Unternehmen produzieren zum Beispiel Hochgeschwindigkeitszüge, U- und S-Bahnen sowie Straßenbahnen. Gemeinsam ließen sich hier wohl Kosten sparen. Das wird auch nötig sein, denn nach Ansicht des größten Kunden der Industrie, der Deutschen Bahn, wird sich an den Rahmenbedingungen wenig ändern. „Wir gehen davon aus, dass aufgrund der Internationalisierung des Eisenbahnmarktes der Wettbewerb an Intensität weiter zunehmen wird“, teilt die Bahn mit.

Siemens-Chef Joe Kaeser und sein Alstom-Kollege Henri Poupart-Lafarge sollen sich über die Modalitäten des Zusammenschlusses verständigt haben. Danach erhalten die Münchner 50 Prozent plus eine Aktie der Geschäftsanteile der Gemeinschaftsfirma. Im Gegenzug bleibt Poupart-Lafarge Chef des Unternehmens und der Sitz in Paris. Die Deutsche Bahn sieht dem Zusammenschluss als Großkunden gelassen entgegen. „Wir gehen davon aus, dass durch einen möglichen Zusammenschluss der Eisenbahngeschäfte beider Unternehmen laufende Verträge mit der DB nicht beeinträchtigt und im vollen Umfang erfüllt werden“, heißt es. In diesem Falle könne sich auch das Tempo bei den Innovationen erhöhen.

Die Möglichkeit, im Ausland passende Angebote zu finden, könnte auch bei der kartellrechtlichen Sichtung von Fusionsplänen gewichtig sein. Denn die Wettbewerbshüter werden einen möglichen Zusammenschluss sicher genau prüfen wollen. Immerhin gingen in diesem Falle die Nummern zwei und drei der Branche in Europa gemeinsame Wege.

Deutschland ist der größte Markt in Europa für Lokomotiven, Signaltechnik oder Schienenausrüstung. Rund zwölf Milliarden Euro Umsatz und einen fast genauso hohen Auftragseingang meldete der Verband der Bahnindustrie (VDB) für 2016. Allerdings beklagte VDB-Chef Volker Schenk zugleich einen erheblichen Einbruch der Bestellungen aus dem Ausland, unter anderem durch Abschottungstendenzen in Amerika. Die Bahnindustrie und ihre rund 50 000 Beschäftigten hängen zu 40 Prozent vom Export ab. Deshalb lösen protektionistische Tendenzen in anderen Ländern bei den Unternehmen schnell Sorgen aus.

zur Startseite

Artikelempfehlung ICE verschmilzt mit TGV Vor ein paar Jahren noch saßen französische Bahntechniker mit finsteren Mienen in einem deutschen ICE. Der Hochgeschwindigkeitszug der Bahn brauchte eine Genehmigung für den Verkehr im Nachbarland. Dort sah man die potenzielle Konkurrenz für den eigenen Superzug TGV mit Missmut. Deutsche und französische Bahnbauer ließen kaum ein gutes Wort übereinander hören. Nun wird aus Wettbewerb Bruderschaft. Denn der für den ICE mitverantwortliche Siemens-Konzern und der TGV-Hersteller Alstom streben einen Zusammenschluss an. Darüber berieten die Aufsichtsräte beider Unternehmen am Dienstag. Am späten Abend bestätigte Siemens, dass die Allianz besiegelt sei. Geplant sei eine „Fusion unter Gleichen“. Das kombinierte Unternehmen werde seinen Sitz im Großraum Paris haben. Siemens wird an dem Gemeinschaftsunternehmen eine Mehrheit von knapp über 50 Prozent halten. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/ice-verschmilzt-mit-tgv-3782501.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: