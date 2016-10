IBZ schützt sich besser gegen Fluten Drei weitere Häuser in Marienthal werden mit einem mobilen Hochwasserschutz gesichert. Das hat länger gedauert als gedacht.

Ganz entspannt kann sich Andreas Ebermann auf den mobilen Hochwasserschutz lehnen. Im Notfall wird der Hausmeister des Internationalen Begegnungszentrums Marienthal nicht so ruhig bleiben, dann heißt es an sechs Gebäuden Schienen und Halterungen anbringen, um sie vor dem Wasser zu schützen. © Rafael Sampedro

Die Streben und Halterungen, die Hausmeister Andreas Ebermann in den Händen hält, wirken auf den ersten Blick wie ein paar einfache Konstruktionen. Doch für das Internationale Begegnungszentrum (IBZ) St. Marienthal sind es Modelle von enormer Bedeutung. Sie sollen die Gebäude an der Neiße vor Überflutungen schützen. Im Falle eines Hochwassers werden sie an Fenster und Türen befestigt, so dass kein Wasser eindringen kann. Mit einem solchen mobilen Flutschutz sind bereits drei Gebäude des IBZ ausgestattet: das Gästehaus St. Franziskus mit der angrenzenden Mühlenscheune sowie das Haus der Familie. Drei weitere Objekte werden in den nächsten Wochen folgen. Auch für die beiden anderen Gästehäuser St. Hedwig und St. Clemens sowie das Celsa-Pia-Haus mit Speisesaal, Küche und Tagungsraum soll ein mobiler Hochwasserschutz angeschafft werden. Bis Ende November wird diese Investition abgeschlossen sein, sagt IBZ-Direktor Michael Schlitt.

Dass es eine notwendige Anschaffung ist, wissen die Mitarbeiter des Begegnungszentrums aus den Erfahrungen von 2010. Damals stieg der Pegel der Neiße so hoch an, dass die Wassermassen über die Klostermauern schossen und die Gebäude überschwemmten. Allein dem IBZ entstand dabei ein Schaden von 3,8 Millionen Euro. Der Schaden an den Klostergebäuden war noch weitaus höher. Damals zeigte sich auch, dass die das Kloster umgebende Hochwasserschutzmauer nicht hoch genug und eine zusätzliche Sicherung für die einzelnen Objekte erforderlich war.

„Diese Aufgabe hat uns in den vergangenen Jahren intensiv beschäftigt“, sagt Schlitt. Denn das IBZ hat nicht nur Streben und Halterungen angeschafft, sondern auch Rückstauklappen in den Kanälen eingebaut. Diese verhindern automatisch, dass das Wasser unterirdisch durch die Kanalisation in die Gebäude eindringen kann.

Nun folgt der nächste Schritt. Und zugleich der letzte, wie der IBZ-Direktor betont. „Wir haben dann alles getan in Sachen Hochwasserschutz, was möglich ist“, so Schlitt. Er sei sehr erleichtert, dass man am Ende der Maßnahme angekommen ist. Die Gesamtkosten für den mobilen Hochwasserschutz und die Rückstauklappen belaufen sich immerhin auf rund 160000 Euro. Das Vorhaben wurde finanziell gefördert über das Bund-Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“. Im Gegensatz zu anderen Hochwasserschutzprojekten gab es für das IBZ aber keine hundertprozentige Förderung. Die Stiftung des Begegnungszentrums habe selber viel bezahlen müssen, sagt Schlitt. Eine genaue Summe nennt er dabei nicht.

Unterstützung gab es dabei aber vom Förderkreis des IBZ. Der hatte schon 2013 beschlossen, 40 000 Euro für die Anschaffung des mobilen Hochwasserschutzes dazuzugeben. Eigentlich hat sich der Freundeskreis die Förderung der inhaltlichen Arbeit auf die Fahne geschrieben. Doch was nütze die schöne Arbeit, wenn die Gebäude unter Wasser stehen, hieß es damals vonseiten des Vorstandes.

Die Höhe der Eigenmittel, die das IBZ aufbringen musste, hat sich dadurch deutlich reduziert. Dennoch blieb ein großer Teil, der vom Begegnungszentrum selber finanziert werden musste. Und das scheint nicht ganz einfach gewesen zu sein, wie die Umsetzung der Investition zeigt. Im Frühjahr 2014 hatte Michael Schlitt schon einmal angekündigt, drei weitere Gebäude mit einem mobilen Hochwasserschutz ausstatten zu wollen. Zweieinhalb Jahre hat es letztlich gedauert, bis das Vorhaben realisiert ist. „Unabhängig von der Förderung wollten wir es auf jeden Fall machen“, sagt Schlitt. „Es macht ja keinen Sinn, Häuser zu sanieren und sie dann nicht zu schützen“, findet der IBZ-Direktor. Das sei am falschen Ende gespart. Im Vergleich zu den 2010 entstandenen Schäden sei es eine sinnvolle Investition.

Bei der ehemaligen Brauerei macht das IBZ jedoch eine Ausnahme. Sie soll nicht mit einem zusätzlichen Objetzschutz ausgestattet werden. Da es in diesem Gebäude gut 20 Fenster und Türen gibt, sei, so Schlitt, der Aufwand zu groß. Denn die Schienen und Halterungen müssen im Notfall auch innerhalb weniger Stunden aufgebaut werden. Gleichzeitig müssen die IBZ-Mitarbeiter im Hochwasserfall den mobilen Schutz auf der Klostermauer anbringen. Da dies kaum zu schaffen ist, hat das IBZ entschieden, die ehemalige Brauerei nicht mit einem zusätzlichen Fenster- und Türenschutz zu versehen.

Dafür wurden aber im Zuge der Sanierung im Gebäude Vorkehrungen getroffen, die Schäden bei einer Flut zu verringern. So bestehe laut Schlitt die Wärmedämmung nicht mehr aus Mineralwolle und Kork, sondern aus Pressglas. Zudem wurden Steckdosen nicht mehr direkt über dem Fußboden angebracht. Sie befinden sich nun in einem Meter Höhe.

