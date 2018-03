Hyundai rutscht in die Pließnitz Eine Frau ist mit ihrem Auto in der Kretschmerkurve in Altbernsdorf ins Schlittern gekommen und im Fluss gelandet. Für sie ging der Unfall glimpflich aus.

Das Auto ist auf der Fahrerseite in der Pließnitz liegengeblieben. © Danilo Dittrich

Altbernsdorf. Die Kretschmerkurve in Altbernsdorf ist einer Autofahrerin am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr zum Verhängnis geworden. Auf schlitteriger Straße trug es den Wagen, der aus Bernstadt in Richtung Schönau-Berzdorf fuhr, aus der Kurve. Das Fahrzeug rutschte die Böschung hinab und landete mit der Fahrerseite in der Pließnitz. „Als wir vor Ort eintrafen, hatte sich die Frau bereits aus dem Auto befreien können und wurde von Anwohnern versorgt“, schildert der stellvertretende Altbernsdorfer Wehrleiter René Hilgenfeldt die Situation.

Karte

Weniger rasch als die Frau konnte das Auto aus dem Fluss befreit werden. Die Feuerwehr legte zur Vorsorge eine Ölsperre, ein Bergungsunternehmen zog das Auto hinaus, anschließend wurden ausgelaufene Flüssigkeiten beseitig. In der Kurve hat es nicht das erste Mal einen Kraftfahrer in den Fluss getragen. Vor vier, fünf Jahren gab es mehrere Fälle, erinnern sich die Feuerwehrkameraden, die kurz nach 11 Uhr den Einsatz beenden konnten. (SZ/abl)

zur Startseite