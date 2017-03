Hyundai prallt gegen Baum

Das Auto bekam einen Totalschaden. © LN/Toni Lehder

Königshain / Arnsdorf-Hilbersdorf. Am Sonntag ist ein 54-jähriger Hyundai-Fahrer gegen 18 Uhr zwischen Königshain und Arnsdorf-Hilbersdorf aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen. Dabei kollidierte er mit einem Baum, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber der SZ mitteilte.

Der Mann wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Zusätzlich fing das Auto noch im Motorraum Feuer. Die Rettungsleitstelle Ostsachsen in Hoyerswerda benachrichtigte die umliegenden Feuerwehren, die mit insgesamt 43 Kameraden anrückten. „Sie konnten das Feuer zügig löschen und den Mann aus seinem Fahrzeug retten“, so der Polizeisprecher. Der Fahrer musste schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Um das nicht mehr fahrbereite Auto kümmerte sich ein Abschleppdienst. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 10000 Euro.

Die Fahrbahn war für ca. 90 Minuten gesperrt. Mittlerweile ist sie wieder für den Verkehr freigegeben, teilte der Sprecher am Sonntag gegen 21.10 Uhr mit. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat den Vorfall aufgenommen und wird die Ermittlungen übernehmen. (szo)

