Hygiene in Bienchen-Kita wird verbessert

Zittau. Der Küchenbereich im Keller der Kita „Bienchen“ in der Alten Burgstraße wird für mehrere Hunderttausend Euro erneuert. „Nach der Vergabe der Aufträge an die Handwerkerschaft laufen nun die ersten Abriss- und Installationsarbeiten“, teilte Raik Urban, Geschäftsführer der Zittauer Kindertagesstätten gGmbH, auf SZ-Anfrage mit. Bis zum Jahresende werden alle Medien, Fliesen- und Fußbodenbeläge erneuert, der Bereich gemalert und neue Ausstattungsgegenstände angeschafft.

Die Hygiene in dem Küchenbereich musste dringend verbessert werden, begründete Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) die Investition der stadteigenen gGmbH im jüngsten Stadtrat. „Der genannte Bereich befindet sich in einem unsanierten Zustand und wurde seitens übergeordneter Stellen daraufhin mit Sanierungsauflagen behaftet“, teilte auch Urban mit. Basis für den Start war ein Fördermittelbescheid in einem Umfang von 300 000 Euro. 135 000 Euro davon zahlt laut Urban die Stadt aus ihrem Haushalt. (SZ/tm)

