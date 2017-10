HVH rückt auf Platz vier vor Den Kamenzer Handballern gelang ein Heimerfolg.

Handball. Im einzigen Punktspiel des letzten Wochenendes gelang dem Kamenzer Team von Trainer Daniel Kästner ein 28:22 (14:11)-Heimerfolg über den ZHC Grubenlampe. Damit zog der HVH mit nunmehr 5:3 Punkten am ZHC vorbei auf Platz vier. Überragender Vollstrecker der Kamenzer war – in Abwesenheit von Aurelijus Stankevicius – Mateusz Klinger, der insgesamt zwölf Tore erzielte. In der ersten Halbzeit mussten die Gastgeber allerdings schon in der 16. Minute den Platzverweis von Keeper Yves Schöneboom verkraften. Er sah für das Verlassen des Torraums und Gegnerkontakt die Rote Karte. Den Rest des Spiels stand dann Peer Purschke im Tor. Trainer Kästner wechselte sich nach einer geschmolzenen Führung in der zweiten Hälfte (18:17) selbst ein und brachte wieder Stabilität ins Team. Am kommenden Sonntag um 17 Uhr haben die Kamenzer erneut Heimrecht. Dann ist der Tabellenletzte HSG Riesa/Oschatz zu Gast. (ck)

