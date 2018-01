Husarenhofbesitzer scheitern mit Klage Der Kreis soll für entgangene Mieteinnahmen zahlen. Das Oberlandesgericht lehnt das ab.

Der Bautzener Husarenhof ist eine Brandruine. © Archivfoto: Steffen Unger

Bautzen. Die Eigentümer des Husarenhofs sind mit ihrer Klage gegen den Landkreis erneut gescheitert. Das Oberlandesgericht in Dresden wies die Klage der Projektgesellschaft Säurich und Sassenscheidt gegen den Landkreis zurück. Der Kreis hatte nach dem Brand in der geplanten Asylunterkunft die Verträge mit den Eigentümern gekündigt. Die pochen jetzt allerdings auf die so entgangenen Mieteinnahmen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte zunächst das Görlitzer Landgericht die Forderungen der Husarenhofbesitzer abgewiesen. Daraufhin hatte die Gesellschaft Berufung eingelegt. Doch auch in Dresden hatten die Besitzer keinen Erfolg. Nach dem Feuer in dem ehemaligen Hotel hätte es aus Sicht der Richter keine Möglichkeit gegeben, das Gebäude vertragsgerecht zur Verfügung zu stellen, erklärt Gesine Tews, Sprecherin am Oberlandesgericht.

Ursprünglich wollte der Landkreis im Husarenhof bis zu 300 Geflüchtete unterbringen. Wenige Wochen nach dem Brandanschlag im Februar 2016 war die Kreisverwaltung vom Vertrag allerdings zurückgetreten. Noch im selben Frühjahr hatte der Kreis gleich von einer ganzen Reihe von Verträgen für angedachte Asylheime Abstand genommen. Hintergrund war, dass plötzlich deutlich weniger Flüchtlinge kamen, als zuvor angenommen. (SZ/sko)

