Husarenhof-Besitzer verklagen Kreis Nach dem Brand des früheren Hotels hatte das Landratsamt die Verträge fürs geplante Asylheim gekündigt. Die Eigentümer wollen das nicht hinnehmen.

Nach dem Brand verzichtete der Kreis darauf, im Husarenhof Flüchtlinge unterzubringen. Die Eigentümer des Hauses haben Klage eingereicht. © dpa

Die Eigentümer des Husarenhofs haben ihrer Ankündigung Taten folgen lassen und gegen die Bautzener Kreisverwaltung Klage eingereicht. Die Projektgesellschaft Säurich und Sassenscheidt will sich damit gegen die Kündigung des Betreibervertrags zur Wehr setzen. Ursprünglich wollte der Landkreis in dem Gebäudekomplex bis zu 300 Flüchtlinge unterbringen – war wenige Wochen nach dem Brand vom Vertrag allerdings zurückgetreten.

In den ersten Tagen nach dem Ereignis hatte der Landkreis zunächst an seinen Plänen für das Heim noch festgehalten. Zugleich hatten die Eigentümer angekündigt, die zerstörten Gebäudeteile so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Später ließen die Verantwortlichen im Landratsamt mitteilen, dass nur noch am unbeschädigten Nebengebäude Interesse bestehe. Dort sollten knapp 100 Flüchtlinge einziehen. Kurz darauf war jedoch auch das vom Tisch. Die Teilnutzung sei unwirtschaftlich, hieß es.

Ersparnis von 7,5 Millionen Euro

Im Frühjahr des vergangenen Jahres hatte sich der Landkreis gleich von einer ganzen Reihe von Verträgen für angedachte Asylheime verabschiedet. Angesichts der Prognosen für neuankommende Flüchtlinge hatte die Verwaltung bis Ende 2015 etliche neue Einrichtungen auf den Weg gebracht und dazu bereits die Papiere unterschrieben. Als sich aber abzeichnete, dass doch deutlich weniger kommen als angenommen, nahm der Kreis von vielen Heimen Abstand. Für den Fall, dass der Kreis die Projekte nicht gestoppt und die Kapazitäten nicht heruntergefahren hätte, wäre das Landratsamt eigenen Angaben nach auf fast 32 Millionen Euro sitzengeblieben.

Allein der Ausstieg beim Husarenhof hätte Kosten von 7,5 Millionen Euro vermieden, hieß es später. Weder die Verantwortlichen im Landratsamt noch die Eigentümer wollten sich zum laufenden Rechtsstreit äußern. Die Projektgesellschaft Säurich und Sassenscheidt hatte zuvor immer wieder die Bereitschaft zu Gesprächen mit dem Landkreis betont. Durch die Klage wird sich indes an der Brandruine voraussichtlich wenig tun. Denn auch wie es damit weitergeht, hatten die Eigentümer seinerzeit vom Ausgang mit der Auseinandersetzung mit dem Kreis abhängig gemacht.

zur Startseite