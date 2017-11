Hurra, sie leben noch! Dynamo meldet sich zurück, auch wenn das in der Tabelle nichts verändert. Und jetzt kommt Aue – die Euphorie steigt.

Freude nach dem Sieg. © Robert Michael

Dem Trainer reicht ein einziges Stück Papier. Das Format DIN A4, die Aussage unmissverständlich: Nichts, aber auch gar nichts ist passiert für Dynamo Dresden. Mit dem unerwarteten wie verdienten 3:1-Erfolg am Montagabend bei Fortuna Düsseldorf hat man zwar im 15. Saisonspiel die Punkte 15, 16 und 17 gesammelt, sichtbare Konsequenzen aber gibt es nicht – auch in den Gesichtszügen von Uwe Neuhaus.

„Das ist meine Antwort“, sagt er, faltet das DIN-A4-Papier mit den Spieldaten noch einmal auseinander und deutet auf die Tabelle. Dort steht es schwarz auf grau: Trotz des Überraschungssieges liegt Dynamo immer noch auf dem Abstiegsrelegationsrang 16, und das erklärt die erkennbare Zurückhaltung des Trainers. Erleichterung ja, Euphorie nein, zumindest in der Mannschaft. „Dass wir nichts erreicht haben außer drei Punkte, zeigt die Tabelle“, betont Neuhaus.

Binnen einer einzigen Woche hat Dynamo schließlich erlebt, was er längst weiß: „Wir können gegen jede Mannschaft gewinnen, aber auch gegen jede verlieren. Das ist eine brutal harte Zweitliga-Saison, nur die Konstantesten werden sich durchsetzen.“ Und er meint das für Dynamo ausschließlich auf Abstiegskampf bezogen.

Wobei: Einmal den Zettel in der Hand und die Tabelle im Blick, scheint jetzt wieder mehr drin zu sein, viel mehr sogar. Bis zu einem einstelligen Platz, hat Neuhaus nachgerechnet, sind es nur noch zwei Zähler. Und Abwehrchef Florian Ballas rechnet gleich weiter: „Wir wussten ja, wenn wir hier was mitnehmen und am Sonntag gegen Aue gewinnen, ist ruckzuck der Anschluss nach oben geschafft.“ Deshalb der Vollständigkeit halber also auch der Rückstand zum Aufstiegsrelegationsplatz: neun Punkte. Oder wie man in Fußballerkreisen zu sagen pflegt: drei Siege. Euphorie ist in Dynamoland zudem noch nie ein Problem gewesen.

Der Kapitän hält dagegen – ebenfalls mit der Tabelle. Der Abstand zum Vorletzten Fürth beträgt schließlich auch nur drei Punkte. Von Euphorie will auch Marco Hartmann nichts wissen, er spricht von Aufschwung und Rückenwind. Die Leistung in Düsseldorf sei allerdings der Maßstab für jeden Einzelnen und jedes weitere Spiel, betont er. „Dann werden wir auf Dauer erfolgreich sein.“

„Viel tiefer kann man nicht fallen“



Doch als nun der Tabellenzweite Düsseldorf, begünstigt durch die zu kurz geratene Rückgabe von Paul Seguin, das 3:1 erzielte, waren auch diese negativen Erinnerungen plötzlich wieder präsent. Das Kino im Kopf mit dem nächsten Teil einer Endlosserie? „Nicht nur bei mir, sondern auch bei den Spielern. Und alle Zuschauer werden gedacht haben, jetzt fangen die wieder an zu wackeln. Das war eine harte Bewährungsprobe für die Mannschaft“, erklärt Neuhaus und betont, dass man selbst mit einer 3:0-Führung nach zehn Minuten erst mal umgehen müsse. Gemessen an der nicht zu unterschätzenden nervlichen Anspannung ist das ausgezeichnet gelungen.

Hartmann räumt jedoch ein, kurzzeitig an Dortmund und deren verspielte 4:0-Führung gedacht zu haben. „,Lass uns das bloß nicht in den Kopf kriegen‘, war mein Gedanke. Doch das haben wir nicht, das fand ich faszinierend. Stattdessen haben wir bis zur 90. Minute gnadenlos verteidigt“, sagt er, und sein Gesicht verdeutlicht, dass man im Abstiegskampf die Floskel vom Gras fressen durchaus auch wörtlich nehmen kann, vielleicht sogar muss.

Was dieser besondere Abend in Düsseldorf nun aber speziell am Sonntag im Duell mit Aue bedeutet? Hartmann gibt sich betont gelassen. „Ich weiß, dass alle gern eine große Geschichte daraus machen. Aber es gibt auch in diesem Spiel nur drei Punkte, und wir müssen klar im Kopf bleiben“, sagt er – doch der Trainer fordert: „Jetzt muss auch mal Schluss sein mit dem Selbstbedienungsladen Dynamo-Stadion.“ Dafür benötigt Neuhaus keinen Zettel, die Heimbilanz mit nur einem Sieg hat er im Kopf.

