Hungrige Katze an der Borstraße zugelaufen Eine junge, buntgescheckte Katze hat am Körnerweg, Ecke Borstraße vorübergehend Aufnahme gefunden.

Die in Radebeul-Mitte zugelaufene junge Katze. © Carla Tattermusch

Eine junge, buntgescheckte Katze hat am Körnerweg, Ecke Borstraße vorübergehend Aufnahme gefunden. „Wir haben am Sonntag, gegen 17 Uhr die Katze gefunden. Möglicherweise hat sie sich in dem vielen Schnee nicht mehr nach Hause gefunden“, schreibt SZ-Leserin Carla Tattermusch. Sie sei ein freundliches aufgewecktes liebes Kerlchen. Schien aber großen Hunger zu haben. Inzwischen wurde die Katze dem für Radebeul zuständigen Tierheim in Niederau übergeben. Die Finder haben zwar schon in der Umgebung nach den möglichen Haltern der Katze gesucht. Leider bisher ohne Erfolg. Frau Tattermusch: „Ich habe in der etwas weiteren Umgebung Zettel in Briefkästen gesteckt.“

Die Halter der Katze können auch Kontakt mit dem Tierheim in Niederau aufnehmen: Telefon 03524 332017 oder 0172 3522899. (SZ/per)

zur Startseite