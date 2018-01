Hungrige Einbrecher stehlen Rehkeulen In Seifhennersdorf haben Unbekannte bei einem Einbruch nicht nur Wertgegenstände mitgehen lassen.

Seifhennersdorf. In der Nacht zu Dienstag sind in Seifhennersdorf unbekannte in ein Haus am Wiesenweg eingedrungen. Dort waren die Einbrecher nicht nur an Wertgegenständen interessiert, wie Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte. So fiel der Blick der Diebe nicht nur auf eine Jacke und eine Sporttasche, sondern auch auf den Inhalt eines Tiefkühlschranks. Aus diesem nahmen sie noch zwei Rehkeulen mit. Sowohl der Sach- als auch der Stehlschaden belaufen sich auf rund 200 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

