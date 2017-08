Hungrig nach Liebe Das Stolpener Burgtheaterfest feiert Jubiläum. Da darf es auch etwas mehr Humor sein.

Mit dem „Däschdlmäschdl auf Sächsisch - Eine Liebesrevue im Barock“ gastiert Tom Pauls zum Jubiläums-Burgtheaterfest Open Air am 18. und 19. August auf Burg Stolpen. An seiner Seite brilliert Beate Laaß als Gräfin Cosel. © Archivfoto: Daniel Förster

Das Burgtheaterfest Open Air geht am Wochenende 18. und 19. August in die 20. Runde. Und Stammgäste wissen, das Sinnbild für die alljährlichen Theaterabende vor der romantischen Kulisse des Burghofes ist Tom Pauls. „So lässt er es sich in diesem Jubiläumsjahr natürlich wiederum nicht nehmen, der besonderen Bühne einen ausgiebigen Besuch abzustatten und die Hauptrolle zu spielen“, sagt Bernd Kara von der Burg Stolpen. Tom Pauls gastiert am 18. und 19. August mit dem Stück „Däschdlmäschdl auf Sächsisch – eine Liebesrevue im Barock“.

Passend zum Auftrittsort wird er mit einer auf ihn maßgeschneiderten Traumrolle brillieren. „Das Sachsen-Urgestein verkörpert den liebeshungrigen Landesvater August den Starken, der durch seine Mätressenwirtschaft eine gewisse Berühmtheit erlangte“, sagt Bernd Kara. Und wo könnte das barocke Däschdlmäschdl auf Sächsisch besser zur Geltung kommen, als am Schicksalsort seiner berühmtesten Mätresse, der Gräfin Cosel?

An der Seite von Tom Pauls erleben die Zuschauer seine äußerst temperamentvolle Partnerin, die Schauspielerin und Kabarettistin Beate Laaß. Sie führt in Personalunion charmant und beeindruckend die auserlesene höfische Damenwelt vor, die August schon als blutjunger Prinz und später als mächtiger Kurfürst und König abgöttisch begehrte, und zwar Damen in ganz Europa. Die Kavalierstour selbst beginnt im Stück in Frankreich, führt durch Spanien und Italien und endet in der österreichischen Hauptstadt Wien, wo Friedrich August auf eine Wahrsagerin trifft. Und die scheint ihm offenbar die Zukunft tatsächlich vorausgesagt zu haben. Denn nur wenige Jahre nach seiner Kavalierstour, und zwar 1694, übernahm er die Macht in Kursachsen.

Musikalisch umrahmt wird die Adelsromanze von der Freddie-Ommitzsch-Band. Die Vorstellungen im Burghof beginnen jeweils 20.30 Uhr. Die Veranstaltung am Sonnabend, 19. August, ist bereits ausverkauft. Für den 18. August sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich.

Karten unter Telefon 035973 23410, online www.burg-stolpen.org und im Shop des Tom-Pauls-Theaters Pirna.

zur Startseite