Hundewandertag erstmals im Teichland

Sabine Schuknecht, Hundetrainerin in Steinigtwolmsdorf, geht neue Wege. Erstmals findet der von ihr organisierte Oberlausitzer Hundewandertag nicht im Oberland, sondern im Heide- und Teichgebiet statt. Start zu der drei- bis vierstündigen Rundwanderung ist am 30. Oktober, 9.30 Uhr, am Ferienhof in Commerau bei Klix.

Hundehalter sollten darauf achten, dass ihr Tier gesund und geimpft ist. Läufige Hündinnen dürfen nicht teilnehmen. Auch wer keinen Hund hat, darf mitwandern. Solche gemeinsamen Erlebnisse tun nicht nur den Hunden, sondern auch ihren Haltern gut. Sabine Schuknecht: „Man ist mit Gleichgesinnten unterwegs, kann sich über schöne Erlebnisse, aber auch Probleme austauschen.“ (SZ)

Anmeldung erforderlich, 035951 34448; Teilnahmegebühr fünf Euro pro Hund

