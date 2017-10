Hundeübungsplatz kann entstehen In der Nähe des Golkwaldes ist ein Trainingsplatz für Hunde und Herrchen geplant. Allerdings gibt es Bedenken wegen des Gebells.

Beim Hunde-Frisbee vollführen Vierbeiner und ihre Herrchen abenteuerliche Tricks. Freudensprünge können Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern bald auch auf einem neuen Trainingsplatz am Goldwald machen. © Hundeschule Canis/dpa/tmn

In Golk in der Nähe des Golkwaldes ist die Anlage eines Hundeübungsplatzes geplant. Der Gemeinderat stimmte diesem Vorhaben zu. Der private Interessent hatte eine Bauvoranfrage gestellt. Er will die Hundeausbildung im Nebenerwerb durchführen. Der Platz soll im sogenannten Außenbereich entstehen. Dies ist möglich, weil nicht geplant ist, irgendwelche baulichen Anlagen zu errichten.

Bedenken seitens des Gemeinderates gab es allerdings hinsichtlich einer möglichen Lärmbelästigung in den Abendstunden. Diese sei aber nicht zu befürchten. Es ist geplant, die Übungsstunden mit maximal jeweils sechs Hunden freitags von 14 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr durchzuführen. Geklärt werden müsse allerdings, wo die Hundeliebhaber ihre Autos während der Ausbildung der Tiere parken können. Dies solle auf dem Grundstück des Ausbilders passieren. „Ich sehe keinen Grund, diese Privatinitiative zu unterbinden. Erzogene Hunde hat doch jeder gern‘“, sagte Gemeinderat Andreas Wundratsch (Bürger von Diera-Zehren).

Die Gemeinde werde prüfen, ob alle Rahmenbedingungen eingehalten würden, dann stünde der Anlage des Hundetrainingsplatzes seitens der Gemeinde nichts im Wege, so Bürgermeisterin Carola Balk (parteilos). (SZ/jm)

zur Startseite