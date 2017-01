Hundetoiletten allein halten Niesky nicht sauber Die Stadt Niesky tut was gegen Hundekot auf Straßen und Plätzen. In anderen Städten ist das bereits gelebte Praxis – mit unterschiedlichen Erfahrungen.

Hündin Nasti aus Weißwasser ist jeden Tag mit Herrchen unterwegs, oft auch am Jahnteich. Denn hier gibt es Tütenspender und Müllkörbe für die Hinterlassenschaften. © Archiv/andré schulze

Die Stadt Niesky will demnächst sogenannte Tütenspender aufstellen, damit die Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Tiere aufsammeln und entsorgen können. Das soll der Stadt ein sauberes Erscheinungsbild geben. Das gleiche Ziel verfolgt auch die Stadt Bautzen. Auf deren Erfahrungen hat Niesky zurückgegriffen, als es um die Entscheidung ging, ob und was für die Hundebesitzer angeschafft werden soll.

Bautzen hat die sogenannten Hundetoiletten seit Oktober 2013 in der Stadt stehen, sagt Rathaussprecher André Wucht. Inzwischen sind es 20 Standorte geworden, wobei mancher gewechselt hat. „Wir haben viel Missbrauch an den Tütenspendern festgestellt, deshalb machte sich ein Versetzen der Behälter an besser einsehbare Stellen notwendig“, erklärt der Stadtsprecher.

Um die aufgestellten Boxen kümmert sich die städtische Beteiligungs- und Betreibergesellschaft Bautzen (BBB). Im Jahr werden rund 140 000 Beutel für die Standorte benötigt. Wobei ein Großteil dieser Menge zu allem anderen genutzt wird, als zum Einsammeln von Hundekot. Das ist die Erfahrung der Stadt. Sie lässt sich die Hundetoiletten im Jahr rund 1 200 Euro kosten.

Die Stadt Görlitz kommt ebenfalls fast an den Bautzener Tütenverbrauch heran. Hier sind es 138 000 Stück, die jährlich nachgefüllt werden müssen. Dennoch ist die Neißestadt fast machtlos gegen die Hundehaufen. Trotz der bereits 2014 aufgestellten Beutelspender und mehr Papierkörben, vor allem in der Innenstadt. Hinzu kommt die Unvernunft nicht weniger Hundebesitzer, die die Kacke zwar im Beutel verschwinden lassen, aber diesen statt in einem Papierkorb in Keller leerstehender Häuser, in Anlagen oder gar in die Straßengullys entsorgen, sagt ein Stadtsprecher.

Das verteuert die Reinigung der Gullys, da die Plastikbeutel das Problem sind. Allein für die Reinigung der Gullys plant die Stadt im Jahr rund 130 000 Euro ein. 2015 kostete die Reinigung 160 000 Euro.

Weißwasser versucht das Problem ebenfalls mit Tütenspendern in den Griff zu bekommen. 2006 wurde damit begonnen, inzwischen sind die Hundetoiletten auf 21 Standorte verteilt, oft in Kombination mit einem Müllbehälter. Ein Problem sind insbesondere Spielplätze und Grünanlagen, wo Hundehaufen zu oft zurückbleiben. Dazu wurde bereits die Grünanlagensatzung geändert. Boxberg hat 2015 die Polizeiverordnung dahingehend geändert, dass Tierhalter den Kot unverzüglich zu beseitigen haben. Die Tüte ist dort Pflicht.

