Hundehalter müssen in der Gemeinde Rosenthal-Bielatal mindestens 24,10 Euro pro Jahr mehr bezahlen als bisher. Der Gemeinderat hat eine Erhöhung der Hundesteuer beschlossen, die ab kommendem Jahr in Kraft tritt. Wer einen als gefährlich geltenden Hund besitzt, muss sogar über 100 Euro mehr pro Jahr bezahlen. Günstiger wird es nur für die Hundehalter, die mehr als einen gefährlichen Hund haben. Das spielt in der Praxis aber keine Rolle. Offenbar hat die hohe Summe ihre abschreckende Wirkung nicht verfehlt.

Mit der Erhöhung der Hundesteuer sind die finanziellen Probleme der Gemeinde allerdings nicht gelöst. Es war jedoch eine Auflage der Kommunalaufsicht im Landratsamt, die Einnahmesituation zu verbessern. Die so erzielten Beträge sind allerdings gering. Die Finanzmisere ist damit längst noch nicht strukturell beseitigt. In dem Zusammenhang war auch die Tourismusabgabe in der Diskussion.

Dass die Hundesteuer erhöht wurde, hat aber auch damit zu tun, dass sie seit 2002 nicht mehr verändert wurde. „Das war überfällig“, sagt Gemeinderat Thomas Winkler (Die Linke). Die Steigerung sollte auch für alle Hundehalter verkraftbar sein.

