Hundesportverein muss wieder bangen Zuerst sollte auf der Fläche des Schäferhund-Vereins an der Washingtonstraße ein Asylheim entstehen. Nun hat die Stadt andere Pläne.

Wohnungen, Kitaplätze und nun auch noch Gewerbeflächen – in Dresden wird alles knapp. Deswegen könnten Hundebesitzer nun hinten runterfallen. Auf dem Grundstück an der Washingtonstraße, auf dem die Ortsgruppe Dresden im Verein für Deutsche Schäferhunde regelmäßig Vierbeiner trainiert, schien gerade erst wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Lange hatten die Mitglieder um ihre Fläche bangen müssen. Denn die Stadt wollte dort ein Asylheim errichten. Wegen der sinkenden Zuweisungszahlen war das allerdings nicht notwendig. Nun hat die Verwaltung neue Pläne.

Chance für neue Schwimmhalle

So soll das rund zwei Hektar große Areal zum Gewerbestandort werden. „Die Flächen werden knapp“, sagt Kerstin Zimmermann vom Amt für Wirtschaftsförderung. Die städtischen Gewerbegebiete sind größtenteils belegt, große Flächen gibt es nur noch aus privater Hand. Ziel sei es, kontinuierlich zwischen 15 und 30 Hektar bereitzuhalten, um sofort reagieren zu können, wenn ein Unternehmen sich in Dresden ansiedeln will. Deswegen hat die Stadt in einem Entwicklungsplan festgehalten, welche Areale infrage kommen.

Darunter ist auch die Fläche an der Washingtonstraße. Neben dem Hundesportplatz befindet sich dort auch ein Kleingartenverein. „Wir wollen natürlich nach Alternativflächen suchen“, sagt Zimmermann. Das sei allerdings nicht so einfach. Erst wenn ein Ausweichgrundstück gefunden ist, wollen die Mitarbeiter mit den Vereinen sprechen. „Wir hoffen, dass sie die Alternativen, die wir hoffentlich finden werden, annehmen“, sagt Zimmermann. Noch bleibt allerdings Zeit: Frühestens in drei bis fünf Jahren könnte mit dem Bau begonnen werden. Da die Stadt das Projekt mit Priorität zwei eingestuft hat, ist ein späterer Baustart wahrscheinlicher.

Deutlich schneller würde die Verwaltung gerne an der Harkortstraße bauen. Das Areal ist rund sechs Hektar groß. Davon sollen allerdings maximal drei für Gewerbe genutzt werden. Die SPD hatte vorgeschlagen, auf der Fläche ein Schwimmbad zu errichten. Ein weiteres Angebot wird im Nordwesten dringend gebraucht. Die Sachsenbad-Sanierung hält die SPD wegen der hohen Kosten für unrealistisch. Die Stadtverwaltung zeigt sich offen: „Warum nicht ein Bad in einem Gewerbegebiet?“, sagt Zimmermann. Doch auch an der Harkortstraße gibt es ein Problem: Die Fläche gehört der Deutschen Bahn. Laut Zimmermann hat das Unternehmen eigene Pläne mit dem Areal und will nicht verkaufen.

