Hundesportler sahnen ab Der Neustädter Verein hat zur richtigen Zeit Radio gehört. Das wurde belohnt.

Der Jubel ist groß beim Hundesportverein Hohwald-Berthelsdorf. Er hat satte 2 000 Euro gewonnen. © Sarina Mann, Stadtverwaltung Neustadt

Er ist einer der kleineren Vereine in Neustadt – der Hundesportverein Hohwald-Berthelsdorf. Und genau dieser hat nun ganz groß abgesahnt. Dank des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Silvio Opitz. Er hatte die Hundefreunde bei einer Aktion von Hitradio RTL angemeldet. Unter dem Motto „Scheine für Vereine“ verschenkt der Sender jeden Tag Geld an Vereine in Sachsen. „Wir hatten ja nichts zu verlieren, deshalb hab ich uns angemeldet“, sagt Opitz. Nun hieß es jeden Tag fleißig Radio hören. Und tatsächlich, am Montag wurde der Hundesportverein Hohwald-Berthelsdorf aus der Lostrommel gezogen.

Das allein brachte den Hundefreunden jedoch noch keine Kohle ein. Sie mussten sich innerhalb von vier Liedern bei dem Radiosender melden. Erst, wenn das klappt, gibt es 1 000 Euro für die Vereinskasse. Silvio Opitz hatte Glück. Er hatte das Radio zu dieser Zeit an – und zückte sofort das Telefon. „Ich konnte es anfangs kaum glauben, dass wir wirklich gewonnen hatten“, erzählt er. Doch damit ging die Sache erst richtig los. Ein Team von Hitradio RTL machte sich noch am selben Tag auf zum Trainingsgelände am Fuchsberg in Berthelsdorf. Mit im Gepäck hatten die Moderatoren nicht nur die versprochenen 1 000 Euro. Sondern auch die Chance, den Betrag maximal zu verdoppeln. Dafür mussten die Hundefreunde allerdings ihre Fans mobilisieren. Sie mussten bis 17 Uhr so viele Mitglieder, Freunde oder Bekannte wie möglich zum Trainingsgelände locken. Denn für jeden Besucher gab es noch einmal fünf Euro oben drauf.

Silvio Opitz und Vereinschef Gerd Rumssauer setzten daraufhin alle Hebel in Bewegung. „Gerd musste sein Telefon zweimal aufladen, so viele Leute rief er in der kurzen Zeit an und bat sie um Hilfe“, erzählt Opitz. Mit Erfolg. Das Vereinshaus platzte am späten Montagnachmittag aus allen Nähten. Die Feuerwehr rückte mit dem Mannschaftswagen an, sogar Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) ließ es sich nicht nehmen, den Hundesportverein zu unterstützen. Um Punkt 17 Uhr stand das Ergebnis dann fest. Die Hundesportler hatten es tatsächlich geschafft: Insgesamt 236 Fans folgten ihrem Aufruf und knackten damit die erforderliche 200er-Marke. Das bedeutet 2 000 Euro für die Vereinskasse. „Vielen Dank an alle, die gekommen sind“, bedankt sich Silvio Opitz überglücklich.

Das Geld kann der Verein, zu dem aktuell etwa 30 aktive Mitglieder gehören, gut gebrauchen. Es soll unter anderem in neuen Tore und einen Zaun auf dem Hunde-Trainingsgelände investiert werden, damit eine Welpen-Trainingsgruppe ins Leben gerufen werden kann. „Außerdem muss das Dach unseres Vereinsheims gemacht werden“, sagt Vorsitzender Gerd Rumssauer. Beim Hundesportverein Hohwald-Berthelsdorf lernen Hundebesitzer und ihre Vierbeiner den richtigen Umgang miteinander. Das startet mit den grundlegenden Kommandos und Hunde-Benimmregeln. Außerdem bilden die Hundesportler auch Wach-, Jagd- und Fährtenhunde aus.

zur Startseite