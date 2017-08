Hunderttausende feiern friedlich Nach einem Rückgang im vergangenen Jahr kamen wieder mehr Besucher zum Dresdner Stadtfest. Zwischenfälle gab es kaum.

Über 500 000 Besucher waren bei der 19. Auflage des Dresdner Stadtfestes unterwegs. Vor allem der Sonnabend war gut besucht. Auch abends war wieder mehr los als 2016. © Christian Juppe

Kein Königsufer, keine Hauptstraße, kein Jorge-Gomondai-Platz – keine Neustadt. Wegen der Bauarbeiten auf der Augustusbrücke fand das Dresdner Stadtfest Canaletto erstmals ausschließlich auf der Altstädter Seite statt. Doch fern blieben die Leute deshalb nicht. Ganz im Gegenteil: Die 19. Auflage lockte wieder mehr Besucher. Auch bei Sicherheit und Sauberkeit zogen die Veranstalter ein positives Fazit.

Besucher: Auch abends wieder viel los, neue Flächen werden angenommen

Weit über 500 000 Besucher, 1 000 Künstler und 350 Händler – so klingt das Stadtfest 2017 in Zahlen. „Vor allem der Sonnabend war um ein Wesentliches mehr besucht als in den Vorjahren“, sagt Veranstalter Frank Schröder. Zudem seien auch in den Abendstunden wieder mehr Leute unterwegs gewesen. 2016 hatte es eine Art „Nizza-Effekt“ gegeben, so Schröder. Wegen des Lastwagen-Anschlags kurz vor dem Dresdner Stadtfest hatten sich die Besuchszeiten verschoben. Ab 22 Uhr war es deutlich leerer. Obwohl es in diesem Jahr in Barcelona einen ähnlichen Vorfall gab, feierten die Dresdner ihre Stadt ausgelassen bis in die Nacht hinein. Vielerorts musste mit Nachdruck auf das Veranstaltungsende um 2 Uhr nachts hingewiesen werden.

„Auch die neuen Flächen sind sehr gut angenommen worden“, sagt Schröder. Um den Wegfall der Neustadt zu kompensieren, wurde erstmals das Altstädter Elbufer zwischen Terrassenufer und Volksfestgelände an der Marienbrücke eingebunden. Dort waren die Blaulichtmeile, der Mittelalter-Markt und das Drewag-Party-Areal mit Fahrgeschäften zu finden. Auch zum Stadtfest-Jubiläum im kommenden Jahr bleibt die Augustusbrücke gesperrt. Einen Grund, das Flächenkonzept umzuarbeiten, sehen die Stadtfest-Veranstalter nicht. Von vielen Seiten habe es hingegen schon den Vorschlag gegeben, Canaletto dauerhaft nur in der Altstadt zu veranstalten. „Wir wollen die Neustadt aber schnellstmöglich wieder einbinden“, sagt Schröder. Das sei in einem Vertrag mit der Stadt festgeschrieben.

Sicherheit: Intelligente Kameras und zivile Wachleute sorgen für ruhige Lage

Bei Großveranstaltungen gehören die sogenannten Nizza-Sperren mittlerweile zum gewohnten Bild. Die Besucher lassen sich davon nicht beeindrucken und funktionieren die Beton-Klötze auch gerne mal zur Sitzmöglichkeit um. Auch beim Dresdner Stadtfest kamen die Blöcke, die vor Fahrzeug-Anschlägen wie jüngst in Barcelona schützen sollen, wieder zum Einsatz – wie bereits 2016. Ohnehin orientierten die Veranstalter sich am Sicherheitskonzept des Vorjahrs. „Die Ereignisse in Barcelona und Cambrils kurz vor dem Start unseres Festes haben wir in den regulären Einsatzbesprechungen natürlich mit betrachtet. Es gab aber keinen Grund, hier nochmals zu regulieren“, sagt Schröder. „Wir waren auf alle denkbaren Szenarien vorbereitet.“

Ein paar Neuerungen gab es allerdings doch. 2017 wurden erstmals auf den Veranstaltungsflächen Türme mit 360-Grad-Kameras aufgebaut, um das 90 000 Quadratmeter große Festareal komplett überblicken zu können. Die Wachtürme fielen dafür weg. Außerdem waren erstmals zivile Sicherheitsleute im Einsatz. „Das war vor allem auf dem Party-Areal hilfreich“, sagt Schröder. „Dort hat es in den Vorjahren immer wieder Probleme gegeben. In diesem Jahr war nichts.“ Bis zu 120 Leute hatte der Veranstalter im Einsatz. Hinzu kamen Kräfte des Ordnungsamtes und der Polizei. Letztere war mit einer Hundertschaft vor Ort. Besondere Vorkommnisse habe es nicht gegeben, mehr konnte ein Polizei-Sprecher am Sonntag nicht sagen.

Sauberkeit: Besucher hinterlassen 60 Tonnen Müll und Abfall

Am Montagmorgen ist von der Riesensause des Wochenendes kaum noch etwas zu sehen. Dafür sorgen die Mitarbeiter der Stadtreinigung mit ihren Einsätzen. Ungesehen von den meisten Besuchern kümmerten sich diese rund um die Uhr um die Reinigung der Straßen und Plätze. Das bedeutete bei mehr als 500 000 Besuchern eine Menge Arbeit. Etwa 60 Tonnen Müll hinterließen die Feiernden. Um diese zu beseitigen, waren am Sonnabend 45 und am Sonntag sogar 55 Mitarbeiter der Stadtreinigung im Einsatz. Auch technisch wurde einiges aufgefahren: 25 Fahrzeuge waren unterwegs – darunter fünf große und fünf kleine Kehrmaschinen, fünf Papierkorbsammelfahrzeuge, ein Abfallsammelfahrzeug, sieben Kleintransporter, ein Wasserwagen und ein Containerfahrzeug. Denn obwohl neben den rund 200 bereits vorhandenen Papierkörben in der Innenstadt 81 Abfallbehälter mit bis zu 1 000 Liter Fassungsvermögen aufgestellt wurden, landete reichlich Müll auf den Gehwegen und Fahrbahnen – viel Arbeit für die Stadtreinigung.

Wetter: Zwangspause für City wegen heftigem Gewitter

Insgesamt hat es Petrus gut gemeint mit den Stadtfest-Besuchern. Nur der Freitagabend fiel ins Wasser. Wegen des Gewitters musste auch das Konzert der Ost-Kult-Band City unterbrochen werden. Die Musiker konnten nach der Unterbrechung aber weitermachen und beschallten noch bis 2 Uhr nachts den Theaterplatz. Am Sonnabend und Sonntag war es dann sonnig und mild. Auch bis zur Wochenmitte sagt der Deutsche Wetterdienst für die Landeshauptstadt trockene Tage mit Temperaturen um die 20 Grad voraus.

zur Startseite