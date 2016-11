Hundertjährige braucht Verjüngung Die Brücke über Bormanns Grund an der Talsperre Malter wird erst 2018 saniert. Das hat Folgen für den Radwegbau.

Die massiven Steinbögen der Straßenbrücke über Bormanns Grund an der Talsperre Malter sehen aus, wie für die Ewigkeit gebaut. Aber das täuscht. Nach 103 Jahren braucht das Bauwerk eine gründliche Sanierung. Die soll Ende nächsten Jahres beginnen. Die Hauptarbeit folgt aber erst im Jahr danach. © Frank Baldauf

Rings um die Talsperre Malter müssen die Brücken erneuert werden. Sie sind wie die Talsperre selbst über hundert Jahre alt. Kommendes Jahr soll die Brücke über Bormanns Grund in Malter gebaut werden. Dieser Brückenbau soll aber erst im Herbst 2017 beginnen. Die Hauptarbeiten sind für das Jahr 2018 geplant. Das hat Folgen. Denn die nächste Brücke an der Talsperre kann erst 2019 saniert werden. Auf der Paulsdorfer Seite müssen noch drei Bauwerke erneuert werden, die Brücken über den Tännichtgrund und den Lämmergrund sowie der Durchlass über den Seifenbach an der Eisoase.

Vor 2021 ist das nicht mehr zu schaffen, weil immer nur eine Brücke gebaut werden kann. Sonst würden zwischen zwei Baustellen die Anwohner komplett abgeschnitten. Die Paulsdorfer Brücken sollen auch eine Fahrradspur bekommen. Das ist erforderlich, um einen sinnvollen Radweg entlang der Talsperre zu errichten. Der kann erst in Angriff genommen werden, wenn die Brücken fertig sind, also nicht vor 2022.

Die Vorbereitungen für den Brückenbau über Bormanns Grund stehen aber. Die Genehmigungsplanung für das Vorhaben ist fertig, wie Martina Aurisch, Amtsleiterin Straßenbau und Verkehr im Landratsamt, mitteilt. Die Finanzierung wird auch auf den Weg gebracht. Dieses Jahr noch wird der Landkreis die Fördermittel beim Freistaat beantragen. Dann muss der Landkreis seinen Haushalt bis Sommer 2017 fertigstellen und die Fördergelder bewilligt bekommen. Vor Oktober 2017 soll das Vorhaben ohnehin nicht beginnen, so hat es der Landkreis mit der Stadt Dippoldiswalde und der Landestalsperrenverwaltung abgestimmt. Damit ist in der Sommersaison 2017 der Verkehr rings um die Malter ungehindert möglich.

Die Abdichtung der Brücke ist nicht mehr in Ordnung. Dadurch dringt Feuchtigkeit ein, was die Konstruktion immer mehr beschädigt. Irgendwann ist die Brücke dann nicht mehr tragfähig. Sie müsste für schwere Fahrzeuge gesperrt werden.

Instandsetzung, kein Abriss

Die Brücke wird nicht abgerissen und neu gebaut, sondern auf den vorhandenen Bögen instand gesetzt. Zuerst sollen die Bauleute die Brückenkappen auf beiden Seiten in Ordnung bringen. Dann kommt auf die Fahrbahn eine neue Abdichtung, auf die schließlich der Asphaltbelag aufgebracht wird. Das Mauerwerk wird dort ausgebessert und neu verfugt, wo es Schäden hat. Auch werden die Unterseiten der Brückenbögen dort erneuert, wo sie beschädigt sind. Dafür haben die Straßenbauer im Landratsamt Kosten von rund einer Million Euro eingeplant.

Die Planer rechnen mit einer effektiven Bauzeit von sechs Monaten. Wenn eine Winterpause erforderlich wird, dauert die Baustelle entsprechend länger. Ende 2017 könnte die Baustelle eingerichtet werden, für die Baufreiheit sind einige Bäume zu fällen, und es könnte das Baugerüst aufgebaut werden. Richtig los geht’s mit den Betonarbeitenim Frühjahr 2018. Bis September sind die Arbeiten geplant.

Autofahrer und vor allem Buspassagieren müssen sich allerdings auf größere Umleitungen einstellen. Bei den Bussen dürften diese ähnlich aussehen wie jetzt während der Sperrung der Staumauer. Aber man kann von beiden Seiten bis zur Brückenbaustelle fahren. „Anliegerstraßen werden befahrbar gehalten“, verspricht Martina Aurisch.

Der Dippoldiswalder Stadtrat Thomas Baumgart (CDU) hat angefragt, ob es möglich wäre, für Fußgänger während der Bauzeit eine Ersatzbrücke über Pontons zu führen. Doch das wird nicht notwendig sein. Für Fußgänger wird während der Bauzeit ein Übergang über das Baugerüst geschaffen, informiert Aurisch.

Da die Brücke nicht von Grund auf neu gebaut wird, kann sie nicht verbreitert werden. Daher wird auch kein Platz für eine zusätzliche Fahrradspur möglich sein. Die Straße bleibt wie jetzt sechs Meter breit. Jedoch wird sie etwas zur Talsperre hin verschoben. Dort bleiben nur noch 60 Zentimeter Platz zwischen Fahrbahn und Geländer. Dafür sind auf der anderen Seite 1,50 Meter Platz. Damit bleibt dort eine ausreichende Breite für Fußgänger.

