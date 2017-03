Hunderte Zähler mit Warnwesten im Einsatz Allein im Kreis Meißen wurde an 93 Stellen gezählt. Dabei gab es mehr als strenge Vorschriften.

Wofür ist der ganze Aufwand gut?

Wo fließt der Verkehr lang? Welche Straßen sind am meisten belastet? Wo geht die Belastung rauf, wo runter? Um all diese Daten flächendeckend zu erfassen, startet der Bund alle fünf Jahre ein Mammutprojekt. Die aktuellen Zahlen entstammen aus der Zählung von 2015. Damals hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) allein im Kreis Meißen 93 manuelle Zählstellen an Autobahn, Bundes- und Staatsstraßen eingerichtet. In ganz Sachsen waren monatelang 600 Verkehrszähler im Einsatz. Ihre Ergebnisse sind wesentliche Grundlage bei der Planung künftiger Straßen, aber etwa auch für die Errichtung von Lärmschutzwänden.

Wie werden die Zahlen ermittelt?

Die Zählkräfte am Straßenrand erfassen an festgelegten Tagen zu bestimmten Stunden den Verkehr. Sie unterscheiden dabei nach verschiedenen Fahrzeugklassen – Fahrräder, motorisierte Zweiräder, Pkws, Busse, Lkws ohne Anhänger, Lastzüge. Aus allen Daten der manuellen Zählung sowie den Daten der 99 sächsischen Dauerzählstellen – Induktionsschleifen in der Fahrbahn – wird eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke hochgerechnet.

Wo wurde gezählt?

Alle Bundesstraßen wurden lückenlos in Zählabschnitte – Straßenabschnitte mit möglichst gleichbleibender Verkehrsstärke – eingeteilt. Idealerweise sind sie mit den Abschnitten der früheren Zählungen identisch, damit die Zahlen vergleichbar sind. Änderungen gibt es, wenn etwa eine Umfahrung gebaut wird oder eine neue Trasse in Betrieb geht.

Wann wurde gezählt?

Die Zähltage wurden exakt definiert: Strecken mit bis zu 7 000 Fahrzeugen in 24 Stunden werden an zwei „Normalwerktagen“ (Di, Mi, Do) jeweils 15 bis 18 Uhr gezählt, außerdem an zwei Ferienwerktagen (Di, Mi, Do) 15 bis 18 Uhr und an zwei Sonntagen jeweils 16 bis 19 Uhr. Strecken mit mehr als 7 000 Fahrzeugen pro Tag werden zusätzlich noch an zwei Normalwerktagen (Di, Mi, Do) vormittags 7 bis 9 Uhr und an zwei Freitagen 16 bis 19 Uhr gezählt, sodass 28 Zählstunden an acht verschiedenen Tagen zusammenkommen. Dabei werden nicht nur eigene Feiertage und Ferientermine berücksichtigt, sondern auch die der Nachbarbundesländer und des benachbarten Auslands.

Baustellen wurden bei der Zählung berücksichtigt, genauso unvorhergesehene Ereignisse wie Unwetter, Unfälle, Veranstaltungen. Dann war die Zählung abzubrechen und an einem anderen Tag neu zu zählen. Organisiert wurde sie im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums von der Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach.

