Hunderte Studenten wechseln Wohnung Die beiden Hochhäuser an der Gret-Palucca-Straße werden modernisiert. Im Sommer ziehen nicht nur die Arbeiter um.

Sie sind markanter Blickpunkt: die beiden Hochhäuser an der Gret-Palucca-Straße. Ende der 60er-Jahre wurden sie gebaut und haben seitdem Tausenden Studenten eine Bleibe gegeben. Nun lässt das Studentenwerk die beiden Bauten mit fast 500 Plätzen sanieren. Im kommenden Jahr ist eine wichtige Teiletappe geschafft. Weil das Studentenwerk nicht gleichzeitig auf alle Wohnungen verzichten will, werden die Hochhäuser nacheinander saniert. Begonnen wurde mit der Nummer 11. Die Studenten mussten dafür umziehen. Wenn im September dieses erste Vorhaben geschafft ist, müssen die Bewohner aus der Nummer 9 raus. In das dann fertige Wohnheim ziehen dann schon die neuen Bewohner.

Insgesamt investiert das Studentenwerk 23 Millionen Euro. Bisher haben alle Arbeiten gut geklappt. Die Apartments werden neu angeordnet, die Balkone verschwinden und die Fassaden werden neu gestaltet. Nach der Sanierung gibt es dort 484 möblierte Einzelapartments. Die Zimmer haben eine Größe von 26 Quadratmetern. Zudem sind ein Waschsalon, Fitnessbereich, Hausmeisterbüro, zwei behindertengerechte Wohnungen und ein Partybereich für die Bewohner geplant. (SZ/acs)

